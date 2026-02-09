台北人快拿手機！走路就能「儲值悠遊卡」當現金1500元加碼領取時間曝

台北市民專屬小確幸回歸！北市體育局啟動「115年U-Sport台北樂運動」，設籍台北並註冊App即可參與樂集點、加碼送、好康抽3大活動。今年除限量發送1500元運動抵用金，走路也能賺U幣兌換悠遊卡儲值金。資深用戶嗨喊，U幣完全等同現金，去年透過每月領滿步數獎勵並幸運抽中兩次運動幣，累計賺進3,000元。

設籍台北市市民可參加U-Sport台北樂運動活動。（圖片來源／翻攝自U-Sport台北樂運動臉書）

攻略1：1500元抵用金年後開搶 總獎金150萬分波抽

針對市民最關心的「1500元運動抵用金」確定將於115年農曆新年後公告領取規則與時程，屆時可用於合作場館的單次入場、課程費用及場地租借。除了直接送抵用金，台北市政府體育局更祭出總價值高達150萬元的抽獎活動。

民眾只要在今年6月30日前完成12次運動集點，即可參加7月的第1波抽獎；若在11月30日前累積達24次，則可參加12月的第2波抽獎。更吸引人的是，若能集滿1至11月的「每月限定徽章」，年底還可額外加碼抽總價值30萬的好禮及限量大禮包，讓規律運動的民眾中獎機率翻倍。

完成運動集點可參加抽獎。（圖片來源／翻攝自U-Sport台北樂運動臉書）

攻略2：走路、在家都能賺 集點管道超多元

為了讓不習慣上健身房的民眾也能參與，今年「樂集點」分為3種途徑：

入館運動：

至全市超過240家合作場館運動，掃描QR Code即可獲得5U幣（每日限1次，1U幣等於1元）。



U-Walk戶外走：

串接手機計步數據，單日採計上限12000步。當月累積滿20萬步送30U幣，達30萬步再加碼50U幣，單月最高現賺80U幣。



線上課程：

針對居家運動族群，凡購買喬山Welltivity樂運動線上課程，觀看滿30分鐘，隔日系統自動發放5U幣。

走路即可累積U幣。（圖片來源／翻攝自U-Sport台北樂運動臉書）

攻略3：點數變現金 使用眉角要注意

累積的U幣究竟能做什麼？根據官方規定，「U幣」與「運動抵用金」的使用範圍略有不同，民眾需特別留意。「運動抵用金」僅能用於折抵運動消費（入場、場租、實體及線上課程）；而「U幣」的使用彈性更大，除了上述運動消費（不含線上課程）外，最受網友推崇的功能是「加值悠遊卡儲值金」及「兌換好康即享券」，這也是讓網友會大讚「等同現金」的原因。

點數使用項目。（圖片來源／翻攝自U-Sport台北樂運動臉書）

活動時效與防弊機制

各項活動截止日期不同：「U-Walk計步」至今年6月30日止，而「入館集點」則持續至11月30日；所有取得的U幣需在115年12月31日前使用完畢。此外，官方嚴格禁止「代集點」行為，若查獲會員帳號未實際入場卻有累計U幣，帳號將被即刻凍結。

2026 U-Sport 重點時程表

入館集點：115/1/1-11/30

U-Walk計步：115/1/1-6/30

1500元抵用金：農曆年後公告登記

U幣使用期限：至115/12/31止

客服專線：02-25703071（周一至周五9:00-17:00）

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供．翻攝自U-Sport台北樂運動臉書

◎ 資料來源／U-Sport台北樂運動臉書．台北市政府體育局

