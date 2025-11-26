台北人最愛非吳怡農！作家揭內幕：君子報仇

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今日公布最新民調，結果顯示台北市民最愛的是民進黨立委王世堅，而吳則位居第二名。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，而他今（26 ）日也公布5位潛在參選人的互比式民調，數據結果顯示，在非藍白支持者中，民進黨立委王世堅以24.2%位居第一，其次才是吳怡農的15.3％，引發外界熱議。對此，作家何穎怡透露，終於看懂這齣戲，「君子報仇，2年不晚」。

吳怡農今日召開記者會公布最新民調，結果顯示在非藍白支持者中，排名依序為王世堅24.2％、吳怡農15.3％、沈伯洋11.2％、鄭麗君6.8％，以及林右昌3.9％；而在綠營支持者中，排序則為王世堅22.7％、吳怡農20.3％，兩人在誤差範圍內，接著為沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%與林右昌5.1％。

作家何穎怡在臉書粉專「何穎怡的大耳朵」指出，吳怡農上次選立委時，王世堅是他的競選總幹事，大家罵吳怡農佛系競選，沒上活該。何穎怡坦言，自己有1名內奸在競選總部做義工，跟她透露總部「沒糧草」到窘況畢現，讓她不禁質疑：「沒糧草，誰要負責啊⋯⋯」

何穎怡接著提到，更妙的是，別人家的競選總幹事都是聲淚俱下催票，王世堅是說：「要是蘇貞昌早一點下台，吳怡農就選上了！」這是樹敵還是催票？這是敗票還是挖藍營票？所以，選前之夜，王世堅不在吳怡農的場子上，也是很自然，王去了賀瓏脫口秀「拉小提琴」，又把他的木馬道具也搬去。

「這個自我比喻，白之又白。」何穎怡直言，老實講，她潛水許多粉專，幾乎留言都是一面倒「唯一支持王世堅」，既然是炮灰，捨他其誰，至少娛樂效果100分，「吳怡農、沈伯洋，我們都省起來」。

