台北人月均薪5.5萬元！高於上海北京、低於日韓 專家：競爭力不突出

根據國外數據網站《視覺資本》公布2025年全球主要城市平均月薪排名，台北平均月薪為1749美元、約新台幣5.5萬元，高於中國上海和北京，不過低於新加坡、南韓和日本，若是以全球來看，去年平均月薪最高的城市是瑞士的日內瓦，平均月薪7984美元、約新台幣25.2萬元。

全球城市薪水「日內瓦」奪冠 平均月薪25萬

受惠於AI等新興科技應用商機熱絡，推升出貨動能，台灣經濟成長表現亮眼，也帶動部分薪資成長。

根據《視覺資本》2025年全球主要城市平均月薪排名，台北平均月薪為1749美元、約新台幣5.5萬元，在亞洲城市中高於中國上海的平均月薪1502美元（約台幣4.7萬），以及北京的月薪1451美元（約台幣4.6萬），不過卻遠低於新加坡的平均月薪4231美元（約台幣13.3萬），也落後南韓首爾及日本東京。

台灣平均月薪高於上海、北京，但低於新加坡、日韓。圖／台視新聞

民眾表示，台北月薪5.5萬可能還是偏低，東亞韓國、日本這些國家的收入普遍比台灣還要高，但是台北的生活水準其實並不比其他類似國家還要低；也有人認為，台北平均月薪應該不意外比較集中在高端的工作群。

全球高薪城市「多在歐洲、美國」 專家曝原因

若是放眼全球，去年平均月薪最高的城市，前兩名都在瑞士，其中日內瓦排名第一，平均每人每月的薪水約新台幣25.2萬，蘇黎世則排名第二，平均月薪24.6萬台幣，第三名由美國舊金山拿下，月薪約22.4萬台幣，前10名大多分布在歐洲和美國，是全球高薪城市的所在地！

2025全球平均月薪前三高多在歐美。圖／台視新聞

亞太商工總會執行長邱達生指出，一個城市的國際化程度、條件夠不夠，都會決定薪資結構，包含金融、專業服務業方面，台北的競爭力在國際上不是特別突出。

專家指出，高薪的城市通常具備金融樞紐或高科技研發中心，但薪資高不代表生活品質高，還是要看當地物價和成本開銷，才能評估生活水準。

台北／林品瑄、盧柏璁 責任編輯／張碧珊

