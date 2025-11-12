台北人氣兒童營隊推薦首選峯云兒童夏冬令營

【商家指南推廣專題】

在學校體制中，許多孩子常因一時的表現被貼上「慢熱」、「調皮」或「不合群」等標籤。這些無形的評價，往往成為孩子自信的枷鎖。然而，在台北人氣兒童營隊推薦的【峯云兒童夏冬令營】，五天四夜的住宿生活裡，孩子離開熟悉的框架，重新被看見，也重新看見了自己，換來更溫柔的心與更堅定的眼神。

峯云創辦人劉帥帥表示：「我們發現，當孩子離開原本的環境，進入一個沒有標籤的新團體，他們會展現出完全不同的一面。」在峯云夏冬令營中不論出身背景、學校成績或家庭環境，所有孩子都從零開始。透過團隊合作、生活分工與挑戰任務，孩子們學會傾聽、包容與支持，也在互動中找到被理解與被需要的感覺。許多家長回饋，孩子第一次參加峯云成長營隊後，回家變得更有自信、更願意主動交朋友；甚至在第二次參與時，會自發擔任小組幫手、主動照顧新夥伴。「那不只是遊戲的訓練，更是人格的成長。」劉帥帥說。

教育不是競爭，而是陪伴

峯云的課程設計以「正向、感恩與愛」為核心理念，結合戶外探索、挑戰任務與情緒教育。其中最受家長感動的，是每晚的「報平安時間」，隊輔老師會引導孩子親口對家長說出感謝：「媽媽我愛您」、「謝謝您讓我參加營隊」等真誠話語。這樣的溫馨儀式，成為營隊中最動人的時刻，也讓家長從電話那端聽見孩子成長的聲音。

台北人氣兒童營隊推薦「峯云的五天四夜，不只是營隊，更是一場自我重啟的旅程。」孩子在過程中不追求完美，而是被鼓勵去嘗試、去犯錯、再重新出發。「每一梯的營隊，都是孩子生命中的新起點。」峯云堅持師生比1:6～8的小隊制度，讓每位孩子都能被關注、被引導。老師不只是活動帶領者，更是孩子情緒的傾聽者與生命的陪伴者。「我們希望孩子不再被比較、不再被定義，而是被理解。」這份教育溫度，也成為峯云品牌在家長之間廣受信任的關鍵。

品格教育 × 多元體驗 峯云打造全台住宿成長營隊新典範

台北人氣兒童營隊推薦，峯云兒童夏冬令營由峯川事業股份有限公司主辦，為最具口碑的住宿型教育品牌之一。以「正向、感恩與愛」為核心理念，讓孩子在五天四夜的冒險旅程中學會獨立、懂得感恩、勇敢成長。不同於市面上僅著重單一面向（如科學體驗、才藝課程或戶外挑戰）的營隊，峯云以「多元整合 × 品格教育」為特色。課程內容橫跨自然科學生態、體能挑戰、人文藝術、原住民文化體驗、滑雪與馬術等主題，並由具十年以上教學經驗的專業師資帶領，讓孩子在快樂中學習，於挑戰中培養自信與勇氣。

2025年，峯云與台北市立大學合作推出非住宿營隊，同年夏令營報名人數突破600人。隔年將再度與北市大攜手合作冬令營活動，展現峯云在教育界的影響力，更建立其「台北人氣兒童營隊推薦」的良好口碑。

