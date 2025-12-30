台北人氣貝果店遭控盜圖！ 平台緊急刪照道歉：已主動私訊該商家說明情況

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北人氣貝果專賣店「DOUBLEO’S BAGELS Cafe」昨(29)日遭馬來西亞貝果品牌「JOJA Bagel」指控盜取商品圖，發現疊放角度等等照片細節幾乎雷同，引發爭議。而遭控的貝果店也緊急下架宣傳照，今(30)日發布道歉聲明表示已主動私訊該商家說明情況與後續處理方式，未來會更謹慎檢視素材來源。

JOJA Bagel在threads上貼出台北這家貝果店的商品照，表示是團隊自己拍攝的產品圖，請問台北這間貝果店是直接截圖盜用的概念？不少人看到也傻眼，直呼真的一模一樣，丟聯丟到國外，DOUBLEO’S BAGELS Cafe則在貼文底下回應，「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除」，但由於未發布聲明鄭重說明，因此難平息眾怒。

廣告 廣告

DOUBLEO’S BAGELS Cafe今日正式發布聲明表示，近期社群內容中，因作業疏失，未經商家事前同意即使用其相關圖片，對商家造成困擾與不便，在此致上誠摯歉意。目前已將相關內容下架，並已主動私訊該商家說明情況與後續處理方式，未來將更加審慎檢視所有素材來源，確保尊重每一位商家與創作者的權益。特此向該商家，以及關注此事的大眾正式致歉，感謝各界的理解與指正。





原始連結







更多華視新聞報導

GD展覽第一天就爆衝突！主辦宣布「商品改預購制」：免運費

為漲價道歉！台北牛肉麵「漲到85元」 業者嘆：撐不住

美式賣場貝果多「水煮」2字貴100元 網友傻眼

