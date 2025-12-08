台北人氣越式SPA 藏在萬華一場日常放鬆選項

萬華頭皮按摩推薦：體驗細膩越式手法，從根本釋放壓力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

萬華頭部SPA 藏在廣州街上的異國療癒角落

在台北，壓力大到連頭皮都在抗議？萬華越式洗頭以一場從頭開始的放鬆革命，替城市人找回久違的呼吸空間。

坐落於萬華廣州街203號二樓的這間萬華越式洗頭，不只是洗頭的地方，而是一座能讓身心同步放鬆的「頭皮療癒空間」。在這裡，專業團隊以越南傳統頭皮護理手法結合現代芳療概念，打造獨特的台北越式洗頭體驗，讓每一次清洗、按摩與呵護，都是一場頭皮放鬆的深層旅程。



創辦人笑著說，她希望把越南那種講究節奏、講究「慢」的生活態度帶進台北，「讓大家在洗頭時，也能喘口氣。」

廣告 廣告

台北頭部SPA推薦，從頭皮清潔到深層按摩一次到位，給你完整放鬆體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

萬華身心放鬆空間，從越南文化學會慢下來

走進萬華越式洗頭，第一個印象往往是「放鬆」。這裡的設計乾淨明亮卻不冰冷，溫潤的木質調與越南香氛交織出柔和暖光氛圍，讓人彷彿走進南洋小旅店。無論是忙碌的上班族，還是走訪龍山寺後想歇口氣的旅人，這裡都成為他們心中的萬華身心放鬆空間，讓人暫時離開現實的繁雜。



許多顧客說，來這裡不只是為了洗頭，而是為了讓腦袋徹底放空。這樣的感受，也正是萬華越式洗頭希望帶給每位客人的初衷。創辦人表示：「我們不是在開髮廊，而是在城市裡開了一個可以安靜的地方。」



從細緻的萬華紓壓洗頭手技，到自然流動的音樂與燈光節奏，每一個細節都在回應品牌理念，讓洗頭變成一次真正的休息，成為台北越式洗頭文化中最療癒的一站。

萬華肩頸按摩推薦，從緊繃到舒緩，壓力一次釋放（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台北頭皮護理推薦 從頭開始的深層放鬆

不只外觀吸引人，萬華越式洗頭的核心其實在於細節。從萬華頭皮清潔、肩頸背部舒壓、熱石及草本蒸氣到結合精油與香氣的芳療按摩，每一個動作都被設計得剛剛好，節奏緩慢、手法細膩，讓放鬆自然發生。這裡也成為許多顧客心中的台北放鬆紓壓推薦地點。不論是想釋放壓力、修復頭皮，或只是暫時逃離忙碌，萬華越式洗頭都以獨有的越式手技與節奏，帶來萬華深層放鬆體驗。

創辦人相信：「真正的放鬆不是力道大，而是讓人願意閉上眼睛。」

台北人氣芳療空間，讓香氣與手技聯手，幫你溫柔釋放生活壓力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

來龍山寺洗頭按摩 讓旅人也能找到慢生活



從龍山寺站1號出口步行一分鐘，就能抵達這家低調卻溫暖的龍山寺洗頭店。萬華越式洗頭以越南式的手法與節奏，成為許多旅客口中的「台北最意外的舒壓行程」。有人特地在龍山寺旅遊紓壓後前來，有人則把這裡當作萬華紓壓洗頭的必訪地。



創辦人分享：「雖然我們只是洗頭，但很多人說這是他們整趟旅程中最舒服的一小時。」在萬華這片熱鬧又真實的土地上，萬華越式洗頭用一場場細膩的頭療，讓城市學會放慢。



從頭皮到心靈，這裡不只是一間店，更像是一座台北越式洗頭推薦的新地標，讓人暫時離開喧囂，重新感覺生活的溫度。



想深入了解這場「從頭開始」的放鬆革命？這幾件事你可能會好奇：



Q1. 我要怎麼預約？可以線上操作嗎？

A：店家目前提供多種預約方式，包含 Google 地圖線上預訂、官方 LINE 以及電話預約，操作上相當便利。建議採用事先預約，不僅可避免現場久候，也能享有預約限定的折扣方案、壽星優惠及不定期小禮物等回饋。



Q2. 我不太愛講話，來這裡會不會不自在？

A：完全不會！很多人其實就是為了「來靜靜的被照顧」而來。我們強調安靜放鬆，如果你想閉眼放空，這裡會是你理想的萬華身心放鬆空間。



Q3. 洗一次頭要多久？會很花時間嗎？

A：常見的方案時間有 60～150 分鐘不等，依你選擇的方案而定。許多人會利用下班後、旅遊中空檔體驗，當作快速充電的台北深層放鬆選項。



Q4. 男生也可以體驗嗎？

A：非常適合男性！許多男士顧客都是肩頸緊繃或壓力大才發現這裡的魅力，回訪率也很高。



《萬華越式洗頭》

地址：臺北市萬華區廣州街203號2樓

連絡電話：02-2252-3048

官方LINE：https://rink.cc/2gy1s

Google地圖：https://rink.cc/wnddc

官方網站：https://rink.cc/jtqnn

官方FB：https://rink.cc/pcru6

（最新資訊請以商家公告為準）