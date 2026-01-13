台北人氣麻辣鍋店熄燈！歇業原因曝 在地人不捨：沙漠唯一的綠洲

「辣椒多一點」宣布2月熄燈。（圖／翻攝臉書／辣椒多一點）

曾榮獲「台北鍋際大賞」人氣TOP10的麻辣鍋名店「辣椒多一點」，近日在官方粉專宣布，將於2月10日正式結束營業，消息一出，引發許多忠實顧客不捨，紛紛留言直呼「太可惜了」、「心中最棒的火鍋店」。

「辣椒多一點」於文山區開業6年半，是不少在地居民與火鍋愛好者的口袋名單。創業初期，團隊曾嘗試在國父紀念館、西門商圈展店，卻因租賃條件或與房東溝通未果，最終遷址至現址文山區。在店面正式開張前，品牌已為場地問題額外投入百萬資金，對於初創、無資源背景的業者而言，是一場高壓的現實考驗。

2020年爆發的疫情使內用大受影響，加上原物料價格上漲、營運成本攀升，讓這家新創火鍋品牌幾乎沒有犯錯空間，只能在每一次選擇與妥協中，盡力守住初衷。也正是對餐飲的堅持與熱情，支撐這家店一路走來。

歷經多年經營，「辣椒多一點」在Google累積超過2000則評論，平均高達4.9顆星，不僅獲選「台北鍋際大賞」人氣TOP10，也被台北市觀光局列入文山區美食推薦指南。不少客人更在評論中提到「外場服務貼心」、「態度親切」、「記得顧客習慣」，這些溫暖回饋也成為業者最珍貴的動力。

儘管獲得廣大好評與肯定，業者仍在聲明中坦言，選擇結束營業並非因熱情消退，而是已無法以理想方式照顧客人、夥伴與自身，才在仍尊重品牌的狀態下，為6年半的創業旅程劃下句點。

面對即將歇業的消息，許多顧客湧入留言表達不捨：「我家最愛吃的火鍋店……難過，文山美食沙漠唯一的綠洲」、「不吃辣的我，唯一覺得辣好吃又舒服的湯底……以後吃不到了怎麼辦」、「不可能吧，是文山區極少數美味到我覺得不可思議的餐廳 ，比那些台北名店都好吃、太可惜了，希望您休息後出發時務必通知大家」、「你們家是真的好吃，餐飲業真的不容易，希望你們有機會再開始並且能獲得商機，用心對待食物的餐廳值得賺大錢例」、「嗚嗚，那我之後要去哪裡吃火鍋」。

