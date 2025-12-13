台北人養車年花費破9萬！為何還是一堆人開車？「1痛點」成最大主因。圖／鏡週刊提供

養一台車不只是購車費用那麼簡單，日常支出從停車費、燃油費到定期保養、保險以及稅金，都可能讓車主的開銷大幅增加。且交通部最新調查顯示，2024每輛自用車平均1年要花約8萬5千元來養車，究竟為何大家還是選擇開車呢？最大關鍵就是「最後一哩路」不夠便利。

TPASS推行便利公共運輸 汽機車數量仍創新高

台灣為提升公共運輸便利性，推出TPASS（Taiwan Public Transportation Access System）整合票證與服務系統，讓民眾可以一次購票、查詢時刻及規劃路線，涵蓋公車、捷運、台鐵與高鐵等多種運具。TPASS不僅簡化換乘流程，還提供跨運具優惠，期望吸引更多人改搭大眾運輸，緩解交通擁擠並提升通勤便利性。

然而，從數據來看，汽機車數量仍持續攀升，截至2025年10月，自用小客車已達717萬輛，機車更突破1468萬輛，雙雙創下歷史新高，顯示多數民眾的通勤習慣在短期內仍難以改變。

北部汽車養車負擔最重 機車族因接駁模式成本下降

交通部最新調查顯示，2024年每輛自用小客車平均1年養車費用達8萬4317元，比2年前增加550元，其中，油料與充電費仍為最大開銷。若以區域來看，北部車主負擔最重，年花費超過9萬元，其中停車費就高達約1萬2千元，明顯高於其他縣市。

相較之下，機車族的養車成本則呈下降趨勢，平均一年約8610元，比2年前減少157元。交通部分析，部分機車族已開始改採「短程接駁+公共運輸」的模式，先騎車至捷運站或火車站，再利用TPASS搭乘大眾運輸，騎乘里程縮短，油料與維修支出自然降低。

截至2025年10月，自用小客車已達717萬輛，機車更突破1468萬輛，雙雙創下歷史新高。圖／資料照片

消基會：TPASS提升大眾運輸使用率 但汽車族「最後一哩路」仍是難題

消基會指出，雖然TPASS確實能提升公共運輸的使用頻率，但多數使用者仍以原本就習慣搭乘大眾運輸的人為主，對於汽車族而言，最大的挑戰在於「公共交通樞紐（如捷運站、公車站）到家或最終目的地之間的最後一段路程」交通不夠便利。

另外，部分公車與客運因人力不足、班次有限，導致通勤時間延長，也使得許多民眾最終仍不得不選擇開車，這也反映出，即便私人運具成本較高，仍難被公共運輸完全取代，凸顯改善接駁服務和運輸班次，對吸引更多汽車族轉向大眾運輸的重要性。



