台北仁愛路建案工安意外 66歲女工人21樓墜樓不幸身亡

社會中心／馬聖傑、黃柏榕 台北報導

台北大安區仁愛路三段某處巷弄的建案，日前發生一起工安意外！一名負責操作施工電梯的女工人，協助工人搭乘電梯到21樓後，要返回電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口，墜落到一樓！現場同事聽到巨大聲響上前查看，發現女工人已沒了氣息，當場身亡。勞檢處介入調查，不僅要開罰，也勒令停工。

消防人員以及警方，在工地內與其他工人了解狀況，因為獲報發生工安意外！一名女工人在工地身亡，最後送醫宣告不治。

民視記者馬聖傑：「事發地點就在台北大安區，仁愛路三段這處巷弄的建案，當時女工人就是從21樓，不幸的墜落到1樓地面不幸身亡。」

附近店家：「以為是工人之間，大吼大叫這樣子我以為是吵架，救護車來的時後才發覺不對勁。」

週六早上11點多，66歲吳姓女工人，是工地內施工電梯的操作員，她當時協助其他工人，搭乘電梯到21樓，但她自己準備返回電梯時，卻不慎從電梯與樓板間的開口墜落到1樓，現場同事聽到巨大撞擊聲響趕緊上前查看，發現吳姓女工人已經沒了氣息，死因為高處墜落導致全身骨折。





事發後，勞檢處派員前往稽查，查出工地的電梯已違反規定，因為2公尺以上的有墜落危險的場所，都必須設置護欄或安全網等防護設備，若設置有難度，也要給勞工使用安全帶等防止墜落的措施，但這處工地完全沒有做到，勞檢處將開罰。

台北市勞動檢查處主任秘書康水順：「違反營造安全衛生設施標準，第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另外現場施工電梯也勒令停工。」

一起工安意外造成女工人不幸喪命，工地負責人勢必得負起全責。

原文出處：台北大仁愛路建案工安意外 66歲女工人21樓墜樓不幸身亡

