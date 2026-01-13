台北今年招商引資300億 胡曉嵐預估逾20件民參案
台北市財政局昨（十三）日召開記者會，對外宣布市府持續推進都市更新、捷運土地開發、長照園區及文化資產活化等多元招商計畫，預估引入民間投資三百億元。台北，正是行動中未來城市！北市財政局長胡曉嵐表示，今年已有七件公告招商案件，預計全年推出逾二十件民參案件，成功引導民間資金投入都市核心區。
台北市正式進入「大都更時代」，目前公告招商「中山逸居」公辦都更案將於一月十三日下午辦理招商說明會，基地位於中山區精華地段，步行三分鐘可達捷運南京復興站，更新後導入幸福住宅與區民活動中心，提升社區生活機能與居住品質。
今年下半年推出「台北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間R○T案」，規劃以城市歷史記憶空間為起點，結合文化資產與科技互動展演，創新展現台北歷史、現況及未來願景。胡曉嵐強調，這個地點萬眾矚目，將廣泛收集各種產業意見，包括展演、展覽、科技感，目前已經找到招商顧問。
目前公告招商「捷運土城線延伸頂埔地區頂埔站土地開發案」，整合板南線與三鶯線雙捷運轉乘優勢，串聯產業園區與生活圈，帶動區域發展與居住需求；今年接續推出「捷運北環段Y20站（捷4）土地開發案」，將逐步完善雙北捷運路網。
值得一提的是，除了公告招商「台北市秀山長照園區興建營運移轉（B○T）案」，採取CCRC持續照護模式，提供住宿式長照與日照服務，還規劃再推出「台北市永建長照園區興建營運移轉（B○T）案」，提前佈署台北人口結構轉變下照護需求。
