台北今年招商拚引資300億 估全年逾20件民參案

台北市財政局召開記者會，胡曉嵐局長回覆記者提問。(記者李叔霖攝)

▲台北市財政局召開記者會，胡曉嵐局長回覆記者提問。(記者李叔霖攝)

展望115年，台北市財政局13日召開記者會，對外宣布市府持續推進都市更新、捷運土地開發、長照園區及文化資產活化等多元招商計畫，預估引入民間投資300億元。台北，正是行動中未來城市！北市財政局長胡曉嵐表示，今年已有7件公告招商案件，預計全年推出逾20件民參案件，成功引導民間資金投入都市核心區。

台北市正式進入「大都更時代」，安全始終為首要考量，市府持續加速推進公辦都更與城市更新布局，目前公告招商「中山逸居」公辦都更案將於1月13日下午辦理招商說明會，基地位於中山區精華地段，步行3分鐘即可達捷運南京復興站，更新後導入幸福住宅與區民活動中心，提升社區生活機能與居住品質。

廣告 廣告

同時，預計今年下半年推出「台北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案」，規劃以城市歷史記憶空間為起點，結合文化資產與科技互動展演，創新展現台北歷史、現況與未來願景，打造城市文化行銷新亮點。胡曉嵐強調，這個點萬眾矚目，將廣泛收集各種產業意見，包括展演、展覽、科技感，市府可以找到好的廠商，目前已經找到招商顧問。

目前公告招商「捷運土城線延伸頂埔地區頂埔站土地開發案」，整合板南線與三鶯線雙捷運轉乘優勢，串聯產業園區與生活圈，帶動區域發展與居住需求；115年將接續推出「捷運北環段Y20站(捷4)土地開發案」，逐步完善雙北捷運路網，提升整體運輸效能，為城市發展奠定長期動能。

值得一提的是，除了公告招商「台北市秀山長照園區興建營運移轉(BOT)案」，採取CCRC持續照護模式，提供住宿式長照與日照服務，還規劃再推出「台北市永建長照園區興建營運移轉(BOT)案」，提前部屬台北市人口結構轉變下的照護需求。