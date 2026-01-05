台北伴手禮人氣王！喜之坊圓片牛軋糖象徵幸福團圓最搶手

【記者張嘉誠／綜合報導】

春節將至，走春拜年與探望親友成為年度最溫暖的儀式，挑選一份「送得出心意、帶得出面子」的伴手禮，也成為許多家庭的共同課題。今年春節，引爆社群熱議與搶購潮的商品，是由喜之坊推出、象徵幸福團圓的「圓片牛軋糖」，成功吸引消費者高度關注，成為台北伴手禮市場的亮眼焦點。

圓片牛軋糖以圓形象徵團聚圓滿，金色包裝寓意福到財到，無論送給長輩或親友，皆能在第一時間傳遞祝福感與情感溫度。更有許多消費者表示：「長輩看到錢幣造型會笑得合不攏嘴，覺得吉利又討喜！」這份來自文化與情感的共鳴，使圓片牛軋糖不只是一份甜點，而是帶著美好寓意回家的祝願。

在口感品質上，圓片牛軋糖亦展現高規格職人工藝。以上等花生經嚴謹烘焙，入口香脆，搭配濃郁奶香拉製出不黏牙的完美質地，各年齡層都能享受細緻風味。其甜度適中、風味純粹，使其擁有極高回購率與老饕級好評。不只美味，也非常上鏡。消費者紛紛在社群分享開箱照，喜氣紅金設計令禮盒成為春節餐桌與走春照片中的亮眼存在，被讚為「最適合上 IG 的年節禮盒」。伴手禮不再是形式，而是象徵一家人的幸福與儀式感。

喜之坊表示，自開放預購以來詢問度狂飆，門市與線上訂單同步熱銷，建議有送禮需求的民眾提前下單，以免春節前夕缺貨。「送禮就是送祝福，這份幸福，希望你能第一個送出去。」商品資訊請洽：https://www.lucky-gift.com.tw/