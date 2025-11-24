台北住宿找飯店房價太貴 他改睡網咖包夜才390元：一堆人排隊

飯店。（示意圖／Pixabay）

近期北部大型活動與展覽接連登場，帶動台北市周邊飯店住房率飆升。臉書粉絲專頁「Owl貓頭鷹交通書」近日分享自身住房經驗，直言台北飯店價格貴得驚人，他改去網咖包夜，外面就是捷運站，一晚才390元，還一堆人在排隊，讓許多網友大讚CP值高。

「Owl貓頭鷹交通書」22日發文指出，他在活動結束後想尋找飯店住宿，卻發現台北市周邊飯店或旅館，普遍1晚價格落在4000到6000元之間，且多數已經客滿；若要交通方便、品質不錯的選擇，價格更要9000元甚至上萬元。他不禁感嘆，「睡一晚可以租一個月的概念」。

在沒有找到合適的房間後，「Owl貓頭鷹交通書」選擇到一間網咖過夜。他表示，自己從晚上7時入場，從開始計時加包夜，睡到隔日一早，他總共只花了390元，不僅價格親民，地點也鄰近捷運站，「出門就捷運，地點超好」，對他來說相當方便。

「Owl貓頭鷹交通書」在網咖過夜時也注意到，當晚櫃台電話沒停過，似乎有不少人致電詢問是否還有位置，因為店員接起來第一句話就是「現在全部客滿囉」；不僅如此，網咖外面還有一堆人排隊，可能想碰碰運氣，看看能否遇上有人提前離場。

文章曝光後引發熱議，有不少網友覺得只是住一晚，沒有很講究的人，可以選擇這類網咖。但部分人認為，網咖出入複雜，甚至可能是治安死角，因此CP值高也不太敢在那邊過夜，而「Owl貓頭鷹交通書」也有在留言區曬出警察到網咖臨檢的畫面。

