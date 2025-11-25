台北住一晚4、5千 他改投宿地「只花390」：離北捷還很近

國旅房價居高不下一直為人詬病，討論交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」版主近日北上參加活動，查詢周邊旅館時被動輒4、5千元的房價嚇了一跳，直呼實在花不下去，最後乾脆改住網咖，一晚只要390元、離捷運站又近，大讚「CP值超高」。

原PO近日於臉書粉專「Owl貓頭鷹交通書」發文指出，為了參加台北展覽活動，本想找附近飯店住一晚，結果發現多數房價貴得離譜，高級一點的區域開出每晚近萬元的價格，他直言住一晚等於繳一個月房租。

原PO離開展覽展場後，決定直接步行到附近的網咖報到，從晚間7點開始計時，到隔天早上退場，總花費僅390元，對比飯店價格簡直天差地遠，讓他忍不住大呼CP 值爆表，且離捷運站又近。

原PO說，前一晚到網咖時裡面已經擠滿人，不只櫃檯電話一直響，門口也站了不少在等位置的人，他認為是旅宿價格太高，很多人才會轉往網咖過夜，「看來很多人都知道，找地方睡一晚，哪邊比較好」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛表示，「國旅價格真的讓人卻步」、「網咖真的是窮人救世主」、「純睡一覺超划算，有些還有淋浴間」；但也有人提到網咖過夜的缺點，包括環境相對吵雜、吸菸味飄散、鄰座打呼聲等，對淺眠者可能是折磨。

