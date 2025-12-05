台北信義區爆多起疑虐養致死動物案 許淑華要求動保處積極調查 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市信義區日前發生多起疑似虐養致死動物案件，台北市議員許淑華今（5）日表示，上週她救援該址時，帶出1隻狗與4隻貓，現場另發現1具貓屍；未料近日再度傳出遺體遭棄置情形，累計至少已有13隻貓死亡，狀況令人震驚。

許淑華指出，昨日深夜有民眾於信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子提著兩袋疑似動物屍體的垃圾丟至垃圾車，民眾立即通報。她旋即通知警方及動保處前往處置，並建議同步通知地檢署勘查現場。

廣告 廣告

許淑華表示，警方及動保人員開袋檢視後，確認其中一袋內有兩具貓遺骸。與民眾追查焚化車相關袋件後，再發現另一袋垃圾內含有9隻幼貓與1隻成貓遺體，總計至少10隻貓遭棄置。警方已掌握女子步行至垃圾車過程的監視器畫面，後續將依《動物保護法》進行調查及相關程序。

許淑華指出，此疑涉案住址正是上週救援狗貓之地，當時鄰居反映屋內長期傳出哀號聲與惡臭，動保處在獸醫師判斷後帶回動物救治。如今再次查獲大量遺骸，顯示恐仍有未即時發現的動物遭不當對待。

許淑華強調，鄰居、志工、動保同仁與獸醫團隊近日協助至深夜，過程辛苦，她深表感謝。相關單位稍早再度入內調查，釐清動物死亡原因、時序及可能責任。

許淑華承諾，將持續與動保處及警方保持聯繫，掌握調查進度，並第一時間向外界報告後續發展。她也呼籲市府持續針對高風險飼養環境進行訪查，避免同類事件再度發生。

照片來源：許淑華辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／中配參政權可以層級劃分 王世堅：立委參贊國家大政當然要禁止

中午來開匯／首談不選台北市長「內心原因」 王世堅：身為228白色恐怖受難後代不能再輸給蔣家

【文章轉載請註明出處】