台北信義區美食｜2025 信義新開餐廳懶人包 一次收錄 8 家人氣必吃名單

台北信義區一直是美食新地標，不僅聚集了國際品牌餐廳，也是不少人氣話題餐廳的首發選擇。2025 年又迎來一波新開店話題熱潮。這些餐廳不只重視餐點品質，也在空間設計、用餐氛圍與服務細節上別出心裁，讓聚會、慶生或日常小聚都能留下難忘體驗。這篇攻略整理 8 家近期最受矚目的信義新開餐廳，讓你一次掌握信義美食地圖。

信義區美食推薦 #1｜牛舌の檸檬

來自東京新宿的牛舌の檸檬，是當地以大排長龍聞名的牛舌專門店，2025 年首度登台就在信義區展店。這裡嚴選牛舌舌根部位，以備長炭直火燒烤，外層微焦、內裡保有 Q 彈口感，現點現烤的香氣令人食指大動。除了厚切牛舌，還能搭配 A5 和牛雙拼套餐，滿足牛肉控的奢華享受。招牌吃法是擠上新鮮檸檬汁，清爽解膩，更能提升層次感。餐廳空間寬敞，氛圍時尚，是上班族和美食愛好者都會期待的朝聖地。

牛舌の檸檬

地址：台北市信義區逸仙路42巷9號

信義區美食推薦 #2｜URBAN PARADISE

由饗賓集團打造的 URBAN PARADISE，是信義新百貨 Dream Plaza 中最受注目的自助餐廳之一。空間以摩登設計結合九大主題料理區，從日式、法式到台式小吃應有盡有，總數超過 200 道菜色。現切牛排、握壽司與海鮮區最受歡迎，餐點皆由主廚現場製作，保證新鮮度。寬敞的場地適合家庭、朋友或公司聚餐，也有 VIP 包廂滿足隱私需求。

URBAN PARADISE

地址：台北市信義區松高路11號5樓

電話：02 2758 8111

營業時間：每日 11:30 – 14:00, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:00

信義區美食推薦 #3｜日本仙台東山牛舌

來自仙台的東山牛舌，被譽為「牛舌界天花板」，在日本已經有超過七十年的歷史。台灣首店落腳信義區 Dream Plaza，由日本總公司監製，完整移植低溫熟成與炭火燒烤技術。厚切牛舌經炭火燒烤後，外焦內嫩，咀嚼時肉汁充盈，非常過癮。菜單選擇多元，包含山葵厚切、蔥花特選、清燉牛舌等多種風味，也有海鮮與豬肉料理滿足不同需求。價位親民，是第一次嘗試牛舌或老饕回訪的好選擇。

東山牛舌

地址：台北市信義區松高路11號4 樓

電話：02 8780 8498

營業時間：每日 11:00–14:00, 17:00–21:30

信義區美食推薦 #4｜星胡同

星胡同是星宇航空與胡同燒肉跨界合作的新餐酒館，將航空主題與精緻燒肉結合，成為信義區的新話題。店內以機艙為靈感設計，細節包括空姐制服與行李箱元素，讓人有置身機上餐廳的錯覺。餐點部分主打全球特色肉品與海鮮燒烤，並設計了十三道「航線料理」，結合異國風味與創意呈現。調酒區提供專屬航空風格飲品，適合下班小酌或情侶約會。全店採預約制，體驗感十足，每個角落都值得拍照留念。

星胡同

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：02 2766 0166

營業時間：每日12:00 – 15:00, 17:00 – 21:30

信義區美食推薦 #5｜伊勢路勝勢日式豬排

來自日本三重縣的伊勢路勝勢日式豬排，2025 年正式登台，落腳在 Garden City 大巨蛋。餐廳以厚切黑豚豬排為招牌，使用獨家裹粉與低溫油炸手法，外皮金黃酥脆、內裡肉質鮮嫩多汁。定食搭配現磨芝麻與特製醬汁，層次豐富，還有白飯與小菜相佐，飽足感十足。除了豬排，還有豬排咖哩與唐揚雞等料理，選擇多樣。店內空間明亮舒適，適合家庭聚餐或上班族午晚餐。開幕首日還推出限定優惠，迅速吸引排隊人潮。

伊勢路勝勢日式豬排

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號b2

電話：02 2761 5168

營業時間：每日 11:00 – 22:00

信義區美食推薦 #6｜CAFEAO by 陳冠希

CAFEAO 是時尚藝人陳冠希推出的個人咖啡品牌，2025 年在信義區新開店面，融合潮流與簡約風格設計。店內主打精品咖啡，並延伸出輕食、甜點系列，餐點與飲品皆展現亞洲與西方風格的融合。特色飲品如創意調和咖啡與茶款，搭配巴斯克乳酪、檸檬塔等甜點，成為打卡熱門。店內不時舉辦潮流快閃市集與音樂活動，吸引年輕族群聚集。整體氛圍輕鬆，適合朋友聚會、假日約會。這裡不只是咖啡廳，更像潮流文化的交流場域。

CAFEAO

地址：台北市松山區民生東路五段36巷4弄15號

電話：02 2767 1266

營業時間：10:00 – 17:30，周三公休

信義區美食推薦 #7｜黑毛屋本家

黑毛屋本家是來自日本的人氣鍋物名店，這次限定進駐信義區 Dream Plaza，成為冬日最受矚目的餐廳之一。餐廳主推黑毛和牛壽喜燒與涮涮鍋，肉質油花分布均勻，入口即化。湯底清爽回甘，搭配新鮮蔬菜與海鮮拼盤，讓味覺更加平衡。套餐份量實在，價位合理，適合家庭聚餐或公司聚會。空間設計走日式簡約風格，氛圍安靜舒適。桌邊服務細緻貼心，讓每位客人都能專心享受美味。

黑毛屋本家

地址：台北市信義區松高路11號DREAM PLAZA5樓

電話：02 2723 7722

營業時間：每日 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30

信義區美食推薦 #8｜Clover Bellavita

Clover Bellavita 是法國米其林名廚 Jean-François Piège 在台灣唯一的直營餐廳，落腳在信義 Bellavita 四樓。餐廳籌備三年，以結合法式優雅與台灣在地食材為特色，每一道菜都像藝術品般精緻。Tasting Menu 為主軸，菜色隨季節更替，搭配侍酒師精選的歐陸葡萄酒，完整體驗 fine dining。用餐空間挑高開闊，氛圍浪漫，非常適合情侶紀念日或特別慶祝。細緻的服務也讓客人感受到米其林級的用心。

Clover Bellavita

地址：台北市信義區松仁路28號4樓

電話：02 8729 2788

營業時間：每日 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30

