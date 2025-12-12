台北信義區變身耶誕仙境！新光三越飄雪、台北101耶誕樂園、史奴比降臨市政府廣場！加碼BELLAVITA巨熊餐桌超好拍

Photo Credits： skmlive、chih07090616

每到年底，台北信義區悄悄換上最華麗的冬裝，街道亮起燈海、空氣開始閃閃發光，彷彿一秒走進歐洲耶誕街景。從新光三越 20 米高耶誕樹與飄雪聲光秀、台北 101 充滿童話氛圍的奇幻樂園、到市政府廣場史奴比與好友們陪大家過聖誕， BELLAVITA 那張「巨熊耶誕餐桌」，每一步都是快門按不停的打卡天堂，可說是 台北最夢幻的耶誕樂園。

【信義區耶誕打卡必去】

新光三越20米耶誕樹與飄雪聲光秀

統一時代百貨威尼斯浪漫水都造景

BELLAVITA貴婦百貨巨型小熊耶誕餐桌

台北101耶誕奇幻樂園

市政府廣場史奴比與他的好朋友們降臨

新光三越20米耶誕樹與飄雪聲光秀

Photo Credits：akiraniwa、skmlive、chih07090616

新光三越台北信義新天地打造高達20米的「傳遞幸福之樹」，雪松主樹搭配15萬顆燈泡，每15分鐘就會開演一次「星願特快車」沉浸式雪景秀，展期總共會上演1300場，聖誕樹下方有全台唯一「會動的幸福列車」星願特快車，白金色調、環繞主樹啟航，營造超浪漫雪國節慶意象。此外，在各館也打造了打卡景點：A4館 1F南大門設7米高的「奇蹟熱氣球」，A9館 B1的「祝福投遞所」可免費體驗人生四格拍照，及限量藝術家聯名明信片可免費兌換，A11館北大門驚喜派送站，整個香堤徒步區則有千米燈海大道打造成「璀璨大道」，像是走入童畫世界般。

活動期間：即日起～2025/1/4

表演內容：每日16:00-22:30，每整點、半點有3分鐘演出；每15分、45分有2分鐘演出。

特別演出：12.24、12.25、12.31這三天延長演出至00:00，耶誕樹亮燈至01:00

地址：台北市信義區松壽路11號

統一時代百貨威尼斯浪漫水都造景

Photo Credits：_a.raw_

統一時代百貨台北店「愛・Sharing」每年都選定一個主題城市，展現不同風情的聖誕氛圍，今年「愛・Sharing」以威尼斯水都為主題，搖身一變成為水都嘉年華，以貢多拉船、威尼斯風格面具、歐洲復古建築造景，彷彿到了義大利聖誕夜。2 樓夢廣場更設置13米高聖誕主樹Purple Wish、香氛花園等，是拍照和主要活動區域。

活動期間：2025/11/4~2026/1/1

主燈秀時間：每日18:00~21:00，每整點一次

地點：台北市信義區忠孝東路五段8號（捷運市政府站2號出口）

BELLAVITA貴婦百貨巨型小熊耶誕餐桌

Photo Credits：weng_tzuyun、chih07090616、s4752147

貴婦百貨 BELLAVITA 把巨型Bello Bear和與巨型餐桌造景搬進中庭，近一層樓高的巨熊專注凝視著餐桌，象徵著聖誕與所愛之人慢下腳步、共享美好的一刻。滿桌禮物、甜點與器皿皆以藝術形式呈現，民眾像是誤闖《格列佛遊記》巨人國度的奇幻錯覺，拍起來好像自己照了縮小燈，相當可愛, 也充滿療癒氛圍。

活動期間：即日起 ~ 2024/1/4 (12/12 維修日不開放)

地址：台北市信義區松仁路28號

台北101耶誕奇幻樂園

Photo Credits：s4752147、chih07090616、ariana.728

台北 101全館今年攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造耶誕燈飾，胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在 101 周邊打造４大歡樂打卡點，甚至串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，相當可愛，《玩具總動員》展期長達三個多月，於即日起一路展出至2026/3/8。101 購物中心４樓都會廣場以奇幻馬戲團為主題打造「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置

活動期間：2025/11/27~2026/1/1

地點：台北市信義區市府路45號

市政府廣場史奴比與他的好朋友們降臨

Photo Credits：chih07090616、lisa86427

台北市政府今年首度與PEANUTS漫畫合作，打造6米高史努比，以及慵懶的歐拉夫、安迪、史派克與貝兒等經典角色巨型氣球，限時在北市府「東南廣場」展出。可與台北101創意合照，夜晚亮燈後則是充滿可愛又浪漫的氛圍。

活動時間： 即日起至 2026年1月2日

活動地點： 台北市政府周邊、市民廣場（台北市信義區市府路1號）

撰稿者/韓微微