台北信義區豪宅雙屍案手機解密 創投富少與女藥頭關係曝光
〔記者陸運鋒、姚岳宏／台北報導〕37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友上月25日陳屍台北市信義區豪宅，且桌上有至少4種毒品，不排除2人混用毒品或施用過量致死。檢警從死者手機通聯紀錄查到疑似提供毒品的藥頭及送貨者共3人，而陳男時常招待蘇姓女子旅遊，因此陳男若需要毒品，蘇女就會協助向鍾姓藥頭調貨，再由謝姓男子送毒到豪宅交給陳男。
據悉，陳男家族背景實力雄厚，陳父曾是知名台商集團董座，而陳男在3年前就已經是一家資本額高達9億元的創投公司負責人及1間餐飲公司的股東，由於陳男時常招待朋友吃喝，甚至連出國玩樂也照單全收，因此蘇女為了讓陳男滿足用毒需求，會透過人脈提供部分毒品當作回禮。
檢警追查，陳男生前透過蘇女購買愷他命，才過幾天就吸食完畢，又請蘇女協助調貨，蘇女請託藥頭鍾男提供多樣毒品，於上月24日由蘇女同居人謝男送到陳男豪宅，而陳男在上月25日未出現在家聚，陳父前往豪宅查看才驚見兒子及曾女雙雙死亡。
由於現場的粉末、藥錠及電子煙彈，含有愷他命、卡西酮、大麻及一粒眠成分，另外還有製造神仙水的先驅原料丁內酯，檢警為求謹慎，上月已由法醫解剖2人遺體，採集器官組織及血液化驗，將待科學證據釐清真正死因。
檢警掌握相關事證，昨發動搜索，檢方複訊後以3人犯毒品危害防制條例等罪，諭知蘇女30萬元交保、鍾男20萬元交保、負責送貨的謝男5萬元交保，並均限制出境出海。
