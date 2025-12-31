台北信義區超商迎跨年夜 拆門、部署10倍人力備戰

施工人員一早到場，三兩下卸除門框上螺絲，轉眼間玻璃牆壁全失蹤，顧客進店通行無阻，這是位在信義區的超商門市，為了迎接12月31日跨年夜，大動作備戰。

民眾鄭先生說道，「我每一年都會跟朋友一起來這邊跨年，看台北101煙火。今天特別請假，提早來這邊等待。」

民眾洪小姐提及，「應該就買暖暖包吧，然後就是飲料，大概也會跟朋友一起。」

中午前就有顧客上門準備做好預備卡位看煙火，為了應對跨年日可能又濕又冷天氣狀況，有超商增加備貨玉米濃湯、燒仙草等熱門商品，另外也在信義區兩間門市部署10倍人力與備貨量。

超商業者馬愛帝指出，「針對信義區及市府周邊重點門市，我們預估大概會來到350萬人次，我們預估業績會較去年成長大概2到3成左右。」

跨年人潮一年比一年更熱絡，也有業者主打跨年限定熱食，包含現烤比薩、玉米，只有跨年吃的到，另外也派出行動超商巡迴信義區商圈，讓民眾路過就可以買。

超商公關部長暨發言人許宜茹分析，「根據往年的業績表現，其實熟食跟熱食，尤其是手拿著就可以吃的一些熱食的商機，至少可以提升5到8倍以上業績是沒有問題的。」

也有超商動員兩輛行動購物車，從零食、飲料到生活用品一應具全，分別進駐北市信義區101旁以及新北淡水漁人碼頭兩大一級戰區。各大超商業者跨年服務不缺席，全力備戰迎接巨大人潮與錢潮。