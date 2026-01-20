台北信義區、文山區大地主過世無人繼承！1.4億土地房產全歸國庫

國產署於昨日發布最新統計數據，揭露近5年清理代管無人承認繼承遺產的執行成果。根據官方資料顯示，自2018年推動分期清理計畫以來，已完成970件結案作業，平均每年清理194案，收歸國有的賸餘財產總值達31億7291萬元。

本次公布案件中，最受矚目的是一宗橫跨44年的遺產管理案。該名被繼承人於民國66年過世，生前擁有多筆位於台北市信義區及文山區的土地與建物。由於始終無任何繼承人出面承認繼承，法院依法指定國產署擔任遺產管理人。歷經繁複的法律程序與清理作業，直至民國110年才正式完成結案。因土地位處精華地段，依公告現值計算，總價值約達1.4億元，成為近5年收歸國有的最高額單一案件。

國產署官員表示，遺產管理作業的複雜程度超乎一般民眾想像。管理人經常需處理被繼承人遺債大於遺產的狀況，加上債權債務關係錯綜複雜，過程中更可能衍生各類訴訟爭議。在人力資源有限的情況下，清理時程動輒需要數十年才能完成。

根據統計資料顯示，此類無人承認繼承案件的主要成因，包括繼承人選擇拋棄繼承、被繼承人無子女或無親屬可繼承等因素。國產署分析指出，這些現象與台灣社會邁入高齡化、少子化的結構轉變密切相關。

截至2025年12月為止，國產署及所屬分署歷年累計擔任遺產管理人的案件已達9130件，目前仍有1707件正在代管處理中。近5年完成清理的970件案件中，收歸國有的不動產包含土地704筆、房屋54棟。

國產署再次提醒民眾，依據民法相關規定，若無繼承人於法院公告期限內承認繼承，遺產在清償債權並交付遺贈後，如仍有賸餘財產，將依法歸屬國庫。官方呼籲具有繼承權的民眾務必及早辦理相關程序，以免因逾期而損及自身權益。

