台北信義民宅清晨火警！1男全身2度灼傷 1女命為搶救中

台北市信義區吳興街一處住宅今晨發生火警，警消救出2名傷者。（翻攝自臉書@信義區三兩事）

台北市信義區吳興街一處住宅今晨發生火警，警消獲報後前往救援，救出2名傷者，1人全身多處燒燙傷、另1人則失去呼吸心跳，2人急送醫搶救，詳細起火原因仍待釐清。

台北市信義區吳興街一處民宅今（2月1日）6時30紛傳出火警，警消獲報出動29輛消防車、5輛救護車及96人前往救援，現場火勢猛烈，火舌從住戶陽台竄出，濃煙密布，最終火勢於7時21分撲滅。

救援過程中，警消於4樓救出1名年約40歲的男性住戶，全身多處二度燒燙傷，尚有意識，送往北醫治療；另於6樓梯間尋獲1名年約50歲的女住戶，當下已經沒有呼吸心跳，緊急送國泰醫院搶救。

