檢調持續追查，詐騙集團"太子集團"在台的犯案蹤跡！日前展開第六波搜索，發現台北信義一間知名的雪茄館，疑似成為太子集團洗錢據點！雪茄館負責人陳韋翔與他的哥哥，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣現金！檢方今天（週一）將他們移送北檢進行複訊。

身穿白色長袖，戴著口罩的男子，是北市信義區知名雪茄館，負責人陳韋翔，涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，遭約談的不只他。就連陳韋翔的哥哥陳韋志，也被約談到案，把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，復訊後遭到聲押，檢調針對太子集團洗錢案，發動第六波搜索。

台北信義雪茄館涉「幫太子集團洗錢」 兄弟檔移送北檢複訊

台北信義雪茄館涉「幫太子集團洗錢」 兄弟檔移送北檢複訊。（圖／民視新聞）檢方查出，陳韋翔在台北信義經營的雪茄館，疑似私下經營洗錢水房，調查發現，兄弟檔涉嫌協助，太子集團旗下多處水防進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換現金，雪茄館就成為交付現金的據點進行面交，4號刑事局會同分局警方，兵分五路搜索，將陳姓兄弟檔拘提到案，5號將兩人送到北檢接受復訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦中。

台北信義雪茄館涉「幫太子集團洗錢」 兄弟檔移送北檢複訊

台北信義雪茄館涉「幫太子集團洗錢」 兄弟檔移送北檢複訊。（圖／民視新聞）這間位在台北信義區的雪茄館，除了雪茄也有提供許多飲品，偶爾還會舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，沒想到成了協助太子集團洗錢的據點，究竟涉案情節有多深？檢調繼續追查。

