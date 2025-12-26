台北假神醫假冒聯合國法官行騙！遭判刑通緝 淪為車手落網

北市警局信義分局五分埔派出所員警，12月15日凌晨巡經忠孝東路五段一間超商時，發現一名男子正在操作ATM。警方上前例行盤查，該男子卻緊張結巴，不斷強調自己是「國際法官」，擁有「外交特權」不可受查詢。

這名58歲的廖慶裕向警方表示，他受聯合國授權在台設立辦公室，正持「會計」的提款卡領錢做準備。過程中，廖男始終無法講出「外交豁免權」等專業名詞，僅反覆強調警方無法查詢其身分，因工作內容涉及世界各國機密。

眼見無法說服警方，廖男主動帶警方前往所謂的「聯合國招待所」。然而警方進入後，只見一樓區域物品雜亂，明顯剛搬進不久。廖男甚至拿出刻有「聯合國國際法院官印」的簡易木頭章試圖證明身分，並打電話給陳姓女會計佐證。

警方最終查明廖男真實身分，發現他早在2014年就因詐欺與違反藥事法遭判刑。廖慶裕曾開設「路加堂」擔任院長，對外號稱是神醫，表示擁有上帝賜予的神力。他自創「手雷射」氣功療法，宣稱可瞬間修補DNA治百病，並與妻子製造販售「綠色奇蹟珍久液」。

根據法院判決記錄，廖男向病患收取高額費用，每次看診要價數千至數萬元不等，甚至有高達五、六十萬元的療程。他因製販偽藥罪、詐欺取財等罪被判刑2年半，另因違反藥事法判刑4年9月。2021年因未入監報到遭通緝至今。

調查發現，廖男在逃亡期間仍以每月4.5萬元在信義區租屋。陳姓女會計早年因女兒膝蓋疾病求醫，相信被廖男治癒後深信不疑。廖男向她表示是聯合國國際法官，聘用她擔任事務所會計，取得其提款卡使用。知情人士透露，廖男疑似重操舊業，讓被害人將款項匯至陳女帳戶供其花用。

2019年廖男也曾以「聯合國教育基金會」要員身分，向馮姓女子詐騙300萬餘元，僅匯回98萬元後失蹤，因此被判刑6個月。廖男被捕後還試圖以「手雷射」療法向警方治療，強調能治百病，最終仍被依法移送地檢署。

