台北假神醫遭判刑通緝！淪為詐騙車手落網

假神醫廖慶裕遭通緝後躲藏多年，於超商提款機行跡可疑，遭警方攔查。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市信義區「路加堂」院長廖慶裕自詡神醫，宣稱自創「手雷射」氣功療法，謊稱雙手就能醫病，甚至有醫美療效，並販售「綠色奇蹟珍久液」斂財，台北地院2017年依製販偽藥、詐欺取財等罪，判處廖慶裕2年半，因未到案進行通緝，今日遭巡邏員警盤查逮捕，竟已淪為詐騙車手。

台北市信義分局五分埔派出所員警今日執行防制ATM車手勤務，於忠孝東路五段一間超商發現頭戴鴨舌帽的廖姓男子於ATM前反覆操作、神情緊張，隨即上前盤查，廖男佯稱任職於「聯合國國際法庭」，需領錢辦理公證企圖規避查緝，員警比對警政系統後，發現是台北地檢署發布的通緝犯，當場逮捕。

廣告 廣告

警方進一步聯繫提款卡所有人，對方表示遭廖男假冒醫師及國際法官身分詐騙，因而交付提款卡。警方於廖男身上查獲新臺幣1萬元提領贓款及金融卡2張，訊後依法移送偵辦。

信義分局呼籲，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡提領款項。民眾切勿提供帳戶或代為提款，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110查證，警方將持續強力查緝詐欺犯罪，守護財產安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

淡水車禍2機車碰撞釀1死！43歲騎士辯稱：正要去考駕照

高雄救護車執勤遭小黃狂按喇叭並辱罵！網：這種人就該吊銷職業駕照