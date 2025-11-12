台北停車不再愁！智慧共享車位「先預約」五分鐘內免費保留

圖／TVBS

在台北市區找車位不再困難，共享車位平台透過智慧科技與共享經濟模式，正為都會區民眾解決停車難題。這項服務允許車主透過手機APP預約車位，特別是在信義區、大安區等寸土寸金地段更顯實用。平台不僅整合私人閒置車位，更擴展至商辦大樓停車場，目前已合作近千座場域，提供10萬格智慧化車位。除了基本停車功能外，服務更加多元化，包含洗車、機場接送、酒後代駕等，為車主創造更便利的用車體驗。

共享車位平台最大的優勢在於預約機制。車主可透過手機APP尋找並預約車位，系統會保留車格，讓車主抵達時能直接停車，免去繞行尋找車位的時間與油耗。車位共享平台行銷公關長賴筱薇表示，系統會在車主尚未抵達時先保留車位，五分鐘內免費，待車輛到達後即可使用車位並啟動閉鎖裝置。這項服務主要鎖定台北市難停車的區域，賴筱薇指出，比較難停的地區如信義區、大安區，或是東區等畸零地較多的區域，都是他們提供服務的重點區域。

共享車位的核心概念是活化閒置資源。許多民眾白天上班開車外出後，自家車位至少會空閒10個小時。車位共享平台執行長宋捷仁解釋，共享車位不再僅限於私人車位，只要是停車空間，透過平台上架，都能讓駕駛找到車位。他們的目標是從路外停車場延伸到商辦或住宅地下室，釋放更多停車資源，核心就是解決停車問題。

從數據來看，台北市的車位供需確實存在巨大缺口。台北市登記的車輛達84.5萬輛，但公有和路邊停車格僅有37萬格。雖然私有停車格有410萬格，但使用率不到3成，顯示有很大的活用空間。宋捷仁認為，由於台灣車輛成長速度快於車位增加速度，只要民眾持續開車移動，車位永遠不夠用，這是需要長期解決的問題。除了基本停車服務，平台也不斷擴展多元服務。現在的停車場服務結合了自助洗車、機場接送、酒後代駕和租車等多項功能。宋捷仁表示，他們致力於將單格車位產值發揮到極致，包括在車格上安裝充電樁、提供洗車和酒後代駕服務，不斷提升停車後市場的含金量，同時解決用戶的各種痛點。

商研院策略所所長朱浩指出，台北市駕駛平均需花32分鐘尋找車位，遠高於全國平均的9.2分鐘。共享車位平台成功對接供需兩方，解決尋找停車位與閒置停車空間的需求。此外，共享車位服務模式已從最初的B2C（企業對消費者）拓展至B2B2C（企業對企業對消費者），開始與物業管理公司等企業合作，擴大服務範圍。

共享車位平台透過結合物聯網智慧地鎖技術，從私人共享擴展到商辦大樓停車場，目前已合作近千座場域，提供10萬格智慧化車位管理。這種共享經濟模式已從共享單車、共享機車延伸至共享車位，成為現代都市生活中不可或缺的一部分，也為閒置空間創造更大的附加價值。

