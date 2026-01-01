台北元旦升旗路跑登場 蔣萬安：城市前進像馬拉松

▲蔣萬安市長與東園少棒隊及跑者府前大合照，熱情迎接馬年。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】迎接嶄新馬年！「115年臺北市元旦升旗路跑」於今（1）日清晨在臺北市政府前廣場盛大登場。今年活動以「迎接新年第一跑．健康開啟新年度」為題，3,000個報名名額在開放之初即報名額滿，市長蔣萬安親自出席升旗儀式並為賽事鳴笛起跑，與市民一同在清晨以熱情與活力，開啟健康的第一天。

▲蔣萬安市長與貴賓及跑者在市府前集結合影，迎接元旦升旗路跑即將起跑。

今日上午臺北市細雨綿綿，府前廣場仍聚集大批民眾參與元旦升旗典禮。迎接新年晨曦，成功高中儀隊率先登場操槍演出，整齊俐落的動作與精湛技術成為現場焦點。升旗典禮則由摘下威廉波特世界桂冠的東園國小少棒隊領唱國歌，以純淨清亮卻堅定的歌聲，唱出榮耀與運動精神的薪火相傳。市府也準備國旗小物提供民眾索取，不少市民在升旗典禮及路跑沿途揮舞國旗，展現元旦迎新的熱情與朝氣。

蔣萬安表示，帶領城市不斷進步就像一場馬拉松，重點不在於一開始起步多快，而是要非常的穩健、持久，他強調，會和市府團隊繼續帶領臺北市及全體市民，持續向前大步邁進。

本次路跑路線自市府廣場出發，沿仁愛路四段至敦化南路圓環折返。現場隨處可見親子家庭與樂齡長輩共同參與，沿途加油聲與歡笑聲不斷，讓元旦清晨充滿了健康、愉快的迎新氛圍。跑者完賽後可領取大浴巾、限定完賽獎牌及提袋等多項實用好禮。現場更安排YOYO家族見面會帶領暖身操，吸引大小朋友熱情參與，為活動增添溫馨與節慶感。

活動會場同步規劃創意市集、青創品牌及庇護工場攤位，將公益理念與運動嘉年華完美結合。配合臺北市推動的「生生喝鮮奶計畫」，現場特別設置兌換攤位，凡設籍或就讀臺北市的2至12歲學齡兒童，憑學生卡證即可兌換鮮奶。蔣萬安也前往攤位親自為小朋友發放鮮奶，並鼓勵從小養成運動習慣，期許孩子們在新的一年都能活力充沛，在運動與健康的陪伴下茁壯成長。

體育局表示，新的一年從跑步出發，象徵為全年生活注滿動力與希望，期盼透過運動傳遞正向能量，鼓勵市民為自己立下2026健康與活力的新目標。