台北充電樁總數 全國居冠

打造台北市成為科技普惠、減碳永續的「未來之都」，這是蔣萬安給台北隊的期許。台北市停車管理工程處昨（二十二）日表示，透過多元政策工具多管齊下，目前達成階段性的成果，去年底率先達成轄管停車場充電樁百分百覆蓋率，還在公營停車場充電樁數量穩居全國之冠。此外，一一九年公有公共停車場建置數量將超過三千一百樁。

截至今年十一月底，公有停車場累計設置近一千五百樁充電設備，加計登記在案的民營停車場內充電樁四百多樁，北市總計已有近二千樁充電設備。北市管理處指出，建置初期，由交通部與停管處共同補助公營停車場，自去年起，停管處主動提供民營停車場建置補助一萬八百元/樁，兩種場所補助並進，有效降低停車場初期投資門檻，成功引導業者投入電動車充電基礎設施建置。

廣告 廣告

有鑑於初期建置經驗與市場日趨成熟，市府進行策略性調整，將公有停車場的建置模式由「自建」轉為「公私協力」模式，透過民間專業業者參與，大幅提高建置與營運效率，更減輕政府的初期財政壓力。

展望未來，台北隊透過停管處訂定明確的充電樁倍增計畫，鎖定一一九年公有公共停車場建置數量將達三千一百多樁的目標。