台北光復南路火災 「10樓竄烈焰」1男1女救出身亡

2026年1月31日，台北市大安區光復南路一棟住宅大樓火警，兩名10樓住戶救出時沒有生命跡象，送醫搶救後，於晚間23時14分宣告不治。讀者提供



台北市大安區光復南路一棟住宅大樓，31日晚間發生火警，兩名10樓住戶救出時沒有生命跡象，送醫搶救，於晚間23時14分宣告不治。起火原因由火調人員採證鑑定。

台北市消防局31日晚間20時33分獲報大安區光復南路一棟住宅大樓火災，派遣消防車21輛、救護車5輛、人員67人到場搶救。現場是一棟12層樓RC建築物，有頂加1層，在10樓起火，燒燬傢俱裝潢，燃燒面積約50平方公尺。

勇消在10樓救出兩名住戶，分別一名男性年約60歲，1名女性前約53歲。兩人送醫後不治。

廣告 廣告

轄區大安警分局接獲火警通報後立即派員趕赴現場，現場有濃煙明火，警消破門入內後，初步了解現場ohca 兩名，所有大樓民眾已疏散至一樓室外，共疏散民眾50餘人。

現場燒焦黑。讀者提供

警消人員到場灌救。讀者提供

更多太報報導

2童嘴唇紫吐白沫亡！媽獨活稱「忘記了」 高大成：1物折磨2小時死去

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背