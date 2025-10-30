台北光電展盛大登場 燁輝搶先展出鋅鋁鎂升級產品
在「2025 台灣國際智慧能源週」中，燁輝企業（Yieh Phui Enterprise）以會場唯一的台灣在地鋼鐵製造商身份盛大參展，展現其在「環保、永續、再生」領域的最新成果。活動期間，燁輝搶先揭示全新高效能鍍面烤漆鋼材品牌 MAXITRA™，為品牌正式發表揭開序幕。
圖說：2025台灣國際智慧能源週登場,燁輝搶先揭示全新高效能鍍面烤漆鋼材品牌。（圖片來源/燁輝提供）
燁輝指出，MAXITRA™ 為現有 PhuizerMax®鋅鋁鎂產品線的重大升級，透過提升鎂含量與鍍層技術，實現鋼材效能再進化。此系列專為因應長期戶外環境與嚴苛氣候條件設計，將提供更耐久、更環保的鋼材解決方案。
燁輝表示,新一代 MAXITRA™ 具備「無蝕無刻・無懼風雨」的核心價值，擁有四大進化特性：更卓越的抗蝕與耐酸鹼性、更優異的成形與耐磨性、強化的切口自修復機制，以及從大氣環境 C1 至 CX 等級皆適用的全面防護。該系列將提供鍍面（MAXITRA™）與烤漆（MAXITRA™ color）兩種選擇，耐用年限預期再創新高，完美契合太陽能光電系統需求。
MAXITRA™ 的產品應用特別適用於嚴苛腐蝕環境，本於綠能理念，不止於綠能產業應用，未來亦將擴大產品應用領域，持續推動多元產業的永續升級。
另燁輝進一步指出,憑藉近 40 年鍍烤鋼材經驗，燁輝產品已行銷全球 138 國，並於 2024、2025 年連續兩年太陽能支架鋼材出貨量各自突破 10 萬公噸，展現其在綠能供應鏈中的穩固地位，也為 MAXITRA™ 的升級奠定堅實基礎。
因此,燁輝認為,作為台灣首家取得 EPD 環境宣告與 UL2809 RC90 再生材料認證的鋼鐵企業，燁輝持續落實「永續、生生不息」的品牌理念，並朝 2050 碳中和目標邁進。燁輝也邀請業界與合作夥伴於展會現場共同見證 MAXITRA™ 的研發成果，攜手開啟更永續的鋼鐵新時代。
燁輝於智慧能源展推出全新高效能鍍面烤漆鋼品

【財訊快報／記者張家瑋報導】鍍面鋼廠燁輝(2023)於2025台灣國際智慧能源展推出全新高效能鍍面烤漆鋼材品牌MAXITRA。燁輝指出，MAXITRA為現有 PhuizerMax鋅鋁鎂產品線的重大升級，透過提升鎂含量與鍍層技術，實現鋼材效能再進化，此系列專為因應長期戶外環境與嚴苛氣候條件設計，將提供更耐久、更環保的鋼材解決方案。近年來，燁輝於新產品開發持續推陳出新，繼耐蝕太陽能支架、抗菌/抗病毒烤漆鋼品及伺服器機櫃支架等高值化產品陸續問市，並取得市場良好銷售口碑後，再進化推出新一代全新高效能鍍面烤漆鋼材。燁輝表示，新一代MAXITRA產品擁有四大進化特性，更卓越的抗蝕與耐酸鹼性、更優異的成形與耐磨性、強化的切口自修復機制，以及從大氣環境C1至CX等級皆適用的全面防護。今年智慧能源展中，燁輝為展場唯一台灣在地鋼鐵製造商，所生產銷鍍鋅及烤漆鋼品已行銷全球138國，並於2024、2025年連續兩年太陽能支架鋼材出貨量各自突破10萬公噸，而該系列將提供鍍面（MAXITRA）與烤漆（MAXITRA color）兩種選擇，耐用年限預期再創新高，契合太陽能光電系統需求。
