台北內湖公寓深夜竄火煙 3住戶不適送醫疏散33人

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市內湖區民權東路6段一棟公寓昨天深夜11時許發生火警，消防局獲報後出動大批警消趕赴救援，抵達時，發現4樓竄出火舌及濃煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於10多分鐘撲滅，並將起火戶2名男子及另戶1名女子送醫治療，幸無生命危險，另疏散33人，火警原因仍有待調查。

警消表示，昨天深夜11時27分許獲報，北市內湖民權東路6段90巷25弄公寓發生火警，隨即派遣各式消防車25輛、救護車3輛及消防人員70人到場，發現火勢從4樓陽台竄出，人員隨即佈水線上樓進入射水灌救，火勢於深夜11時42分許撲滅。

警消指出，由於起火戶85歲及51歲的張姓男子，感到身體不適，隨即送往三軍總醫院治療，而隔壁5樓66歲羅姓女鄰居，亦感到有腹部疼痛送醫，所幸均沒有生命危險，

警消說，現場一共疏散33名住戶，起火戶燒損傢俱及雜物，面積約11平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步待查。

