台北公寓大廈成立管委會有補助 6樓以上社區最高8萬

為提升老舊建築居住安全與管理品質，台北市建築管理工程處於民國114年8月推出「臺北市公寓大廈成立管理組織補助要點」，主要補助對象為6樓以上的建築物，只要社區成功成立管委會或推選出管理負責人，6至7樓的建築可獲得6萬元補貼，8層樓以上則可獲得8萬元補助，迄今已吸引台北市共64處社區申請。

針對明年計畫，建管處公寓大廈科梁科長表示，現已編列1000萬元預算，預期200處社區可受惠，之後將委請合作廠商於里民活動中心、區公所會議室等地，辦理至少5場管委會成立說明會，補助範圍為114年1月1日以後依「公寓大廈管理條例」成立管理委員會或推選管理負責人並完成首次報備，經都發局同意備查之公寓大廈。

對於部分民眾反應5層樓以下的老舊公寓亦有管委會成立需求，建管處回應目前正在研議放寬補助門檻，未來可能將5層樓以下的建築納入對象。由於不涉及公安或消防設備檢修申報，管理需求相對單純，目前初步規劃仍會以大戶數社區為優先放寬目標。

另外，有住戶擔憂成立管委會後，公共空間堆放雜物等違規情事會被加強抽查，建管處澄清，成立管委會與公安抽查並無直接關聯。事實上，6層樓以上的集合式住宅，依法每3至4年需進行一次公安申報，申報範圍本就包含樓梯是否堆置雜物，因此無論社區是否成立管委會，影響安全的違規行為本就屬必須改善的範疇。

