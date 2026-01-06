台北公私立國中小營養午餐將全面免費 新北32.3萬學生暫不跟進

新北市教育局表示，如以地方教育預算單獨辦理「公私立國中小」全面免費營養午餐，一年約需46億元教育預算經費，在新北人均預算六都最低、中央不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源。圖為新北學生吃營養午餐示意圖。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕台北市長蔣萬安今(6)天宣布台北市營養午餐將全面免費，新北市擁有全國最多的學生數，是否跟進？新北市教育局表示，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需長期穩定財源支撐，如由地方單獨負擔32.3萬名學生，現行每餐約55至60元，每年供餐200天估算，一年約需支出46億元教育預算經費，恐排擠其他教育資源，因此新北主張全國一致、中央編列經費統籌，「若中央完整承擔，新北樂見配合推動」。

新北市教育局表示，如以地方教育預算單獨辦理「公私立國中小」全面免費營養午餐，一年約需46億元教育預算經費，在新北人均預算六都最低、中央不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源，包括校舍改建、耐震補強、設備更新與教學支持等基本教育投資。

新北市教育局指出，市府現況方針為「先顧弱勢、再升級品質，持續把關熱食與食安」，新北現況每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，並以照顧弱勢、提升品質雙軸推進，包含弱勢學生午餐，全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元；另辦理「幸福晨飽」早餐補助每年投入約2.4億元、每年投入約6.9億元提升午餐品質經費，還有推動連續6年投入7億多元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成。(16:08更新)

