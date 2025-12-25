台北公車亭沒特色 遠遜其他縣市

台北市近年推動城市美學，不過，議員張斯綱發現，北市公車候車亭設計缺乏立體感和視覺亮點，應借鏡外縣市建置特色候車亭，逐步拓展至重點商圈與景點，也可考慮由企業認養，減輕市府財政負擔。北市公運處回應，已規畫參考其他縣市，以跨部門合作、民間企業參與方式設置特色候車亭。

張斯綱表示，台北市共1809座公車候車亭，市府自民國105年設置18座「原住民意象候車亭」後就沒有再新創，大部分原住民意象候車亭僅是將原住民圖騰輸出後貼在廣告燈箱，不僅缺乏文化深度，更無法成為打卡熱點，觀光價值幾近於零。

他指出，基隆市透過公私協力打造飛機艙、美式熱狗攤、行動郵車等立體造型候車亭，成為網紅景點；新北市結合幾米繪本與翻書造型，成為藝術打卡點；台中市也推出國家歌劇院迷你版、積木、瓢蟲等創意設計；屏東縣則融入飯湯、巧克力、鳳梨等在地產業特色，極具文化深度與識別度。

張斯綱建議，市府應成立跨局處小組，啟動特色候車亭推動計畫，12行政區6個月內每區至少設置1座，每年再新增10至20座，5年內達成100座特色候車亭，另導入公私協力、企業認養以降低財政負擔。

公運處回應，目前與北市都發局「社會住宅公共藝術設置計畫」、台北捷運公司「龍門及頂好廣場暨東區地下街出口改造工程」合作，預計於「木柵公園」站、「頂好市場」站設置特色候車亭，另亦配合台北捷運萬大線於站位周邊設置在地意象特色候車亭。

公運處表示，市府另訂有「台北市公車候車亭民間申請捐贈或認養實施要點」，鼓勵民間企業申請出資興建或認養候車亭。