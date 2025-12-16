台北公車疑右轉撞腳踏車 女騎士「壓車底」命危搶救

一輛公車與一名腳踏車女騎士發生碰撞，造成對方受困車底。（圖／東森新聞）





台北市中正區今（16）日晚間發生一起重大車禍，一輛公車於忠孝西路一段右轉重慶南路一段時，與一名腳踏車女騎士發生碰撞，造成對方受困車底，警消到場將人救出時已無生命跡象，送醫急救中。詳細事故原因、責任歸屬仍待調查。

據了解，事發在今日晚間6時40分，大南客運223路公車於忠孝西路一段右轉重慶南路一段，不明原因與一名騎乘腳踏車的70歲女子發生碰撞，騎士一度受困車底，警消到場後將其救出，人已沒了呼吸心跳，立刻送往台大醫院搶救。

台北市發生嚴重車禍。（圖／東森新聞）

