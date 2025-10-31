台北公車電動化進度落後 許淑華憂2030政策目標恐跳票 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

交通部訂定2030年全國市區公車全面電動化的政策目標，台北市宣示跟進。對此，民進黨台北市議員許淑華指出，受限於行政效率低落及用地卡關問題，台北達標時程恐跳票，公車電動化與第一果菜市場改建案同為北市重大建設，卻雙雙卡關，凸顯市府行政效率問題。她要求台北市長蔣萬安應立刻正視，成立跨局處小組，針對市場處冷藏設備與公運處充電樁設置，提出具體替代方案。

許淑華指出，截至目前，台北市共有3325輛公車，其中電動公車僅925輛，占比27.8%，落後台中市即將達成的48%。台北市府規劃每年汰換400輛公車，照此進度至少需6年才能全面汰換，預估2031年才能達成公車全面電動化目標，比原訂時程延後一年。

許淑華也提到，原本作為3條繁忙公車路線匯集的東園調度站，目前借給市場處作為「第一魚果市場」改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，因此公運處無法取回土地，公車必須暫停於華中橋堤外停車場。然而，第一魚果市場改建案原預計2023年完工，因工程延宕，目前進度僅46.998%，工期將延至2031年1月。換言之，東園調度站要到2031年後才能歸還，導致電動公車充電樁設置無法如期完成，恐使2030年電動化政策跳票。

此外，許淑華表示，目前東園站公車均改停水利處轄下的華中橋堤外停車場，若將充電樁設於堤外，遇天候不佳或河水暴漲時恐有毀損風險。公運處與市場處雖曾召開會議，公運處坦言工程延宕影響公車電動化時程，要求提前歸還用地；市場處則表示仍有使用需求。會議最後僅決議「由公運處、業者及水利處自行協調」，迄今毫無進展。

「公車電動化與第一果菜市場改建案同為台北市重大建設，卻雙雙卡關，凸顯市府行政效率問題。」許淑華要求蔣萬安應立刻正視，成立跨局處小組，針對市場處冷藏設備與公運處充電樁設置，提出具體替代方案。

許淑華也建議財政局，除了盤點可供調度的市有土地之外，也應與產發局、交通局協調中繼市場與公車電樁需求，確保市政重大政策順利推進。最後許淑華強調，別讓台北市成為全國公車電動化最緩慢的城市，也別讓市民對2030淨零目標的期待變成一場空。

