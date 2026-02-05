台北公車首創車掌回歸 化名「行安天使」隨車廣播

台北市 / 綜合報導

台灣公車車掌在1950到1970年代很盛行，現在有公車業者，首創讓車掌回歸，稱為「行安天使」負責在車上廣播提醒民眾到站，也幫助行動不便乘客上下車，讓許多人感到溫馨，感動童年回憶再現，另外下車用的拉繩也回歸，復古氣息的公車奔馳在台北街頭。

到站下車的拉繩回來了，還有她也回來了，車掌林雅玲說：「歡迎搭乘，各位乘客您好，現在人數比較眾多，麻煩手要扶好坐好喔。」

好久不見！台北公車車掌居然回來了！一身霧藍色的制服，一頂霧藍色的車掌帽，一道公車裡最美的風景，車掌林雅玲VS.乘客：「小心階梯，小心階梯，小心，好，稍等我一下，歡迎搭乘。」

廣告 廣告

車掌林雅玲VS.記者：「你自己有經歷過有車掌的時候嗎，沒有，我沒有經歷過有車掌的，但是我拉過下車鈴，下車鈴之後好像還有壓條的那種，駕駛很辛苦，希望藉由行安天使協助，讓他在行車安全這一塊能夠幫他注意到。」

是駕駛的好幫手也為乘客搭把手，有公車客運業者，首創車廂復古下車請拉繩，車掌回歸，稱為「行安天使」

車掌林雅玲VS.乘客：「你是要到三興國小。」不清楚東南西北的問路可以找她，行動不便的乘客下車幸好有她，帶給乘客溫暖也帶來驚喜。

乘客：「我小學時候有坐過(有車掌的公車)，你小學回憶重現，很溫馨，有兒時回憶，現在老齡化社會有他們幫助，是很好的方案，輪椅，剛剛走路比較不穩，(有車掌幫忙)非常好。」

目前車掌隨車的公車班次，上下午各一班，台灣車掌在1950到70年代最興盛，自動化設備普及後，90年代走入歷史，現在公車再續新不了情，只有懷舊復古沒有人心不古，下一站永遠是幸福。

車掌林雅玲VS.蕭瑞穎：「祝您有個美好的一天，旅途平安，BYE，BYE。」

原始連結







更多華視新聞報導

新北市9月試辦「拖吊前廣播」 「這些區域」違停直接拖吊

疑想搭過站公車未果 男「肉身擋車」遭司機提告

女搭公車突亮利器！ 駕駛英勇護乘客.徒手抵抗

