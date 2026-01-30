▲台北六福萬怡酒店勇奪臺北市觀光永續金獎，業者組、個人組雙料肯定。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】台北六福萬怡酒店於「臺北市觀光永續金獎」評選中表現亮眼，一舉榮獲「業者組」與「個人組」兩項金獎殊榮，展現飯店在推動永續旅遊、落實環境友善措施及實踐企業社會責任上的卓越成果。此次獲獎，不僅彰顯台北六福萬怡酒店在城市型國際旅宿中以實際行動落實 ESG 的領先地位，也為臺北市綠色觀光樹立重要標竿。

▲台北六福萬怡酒店勇奪臺北市觀光永續金獎，業者組、個人組雙料肯定。

在業者組評選中，評審肯定台北六福萬怡酒店長期且具體的永續經營作為。營運層面上，飯店導入通過第三方單位認證的國際碳盤查機制，針對公共空間空調與照明系統實施分時與區域控管，有效降低能源消耗，同時取得黃金級綠建築標章、環保標章旅館等多項認證，成為臺北市指標性的綠色旅宿。

廣告 廣告

▲台北六福萬怡酒店勇奪臺北市觀光永續金獎，業者組、個人組雙料肯定。

在資源循環方面，飯店推動退役毛巾再利用計畫，捐贈予動物醫療與保育單位，並攜手「中華民國友善再皂協會」回收飯店香皂製成再生用品，實踐循環經濟理念；餐飲端則全面不提供魚翅，並落實永續採購與在地食材應用，包含使用友善農耕的「六福淺山農場」作物，以及南港在地茶葉與桂花入菜，減少食材運輸碳足跡。

▲台北六福萬怡酒店勇奪臺北市觀光永續金獎，業者組、個人組雙料肯定。

此外，台北六福萬怡酒店善用南港四鐵共構的交通優勢，推出結合鐵路、自行車與步行的「鐵路、鐵馬、鐵腿」三鐵概念「三鐵好行」低碳旅遊提案，串聯大眾運輸與慢行路線，打造可實際落地的綠色旅遊模式，將環境責任具體融入旅宿服務之中。

個人組金獎則由台北六福萬怡酒店北區餐飲營運處協理謝重生獲得，表彰其在永續餐飲與綠色營運上的關鍵影響力。謝重生協理長期推動食材溯源、惜食行動與低碳餐飲設計，並擔任飯店綠色小組核心成員，整合跨部門資源，將永續理念落實於日常營運。

其響應萬豪國際集團永續政策，推動全面採用非籠飼養雞蛋，並優先使用導入循環經濟概念的「六福淺山農場」作物，實際運用於敘日全日餐廳的「南瓜濃湯」、「甜點仙草凍」，以及粵亮廣式料理的「香檸桂花蜜地瓜」、「仙草花旗參燉雞湯」等菜色中。其中，粵亮廣式料理已連續六年榮獲 AMOT 溯源餐廳履歷認證，謝重生協理亦將永續發展原則納入供應商管理機制，持續為推動淨零碳排及產銷履歷驗證制度而努力。

台北六福萬怡酒店表示，未來將持續深化永續旅遊布局，從營運管理、餐飲創新到人才培育，全面回應城市與產業的永續需求。此次榮獲臺北市觀光永續金獎雙料肯定，不僅是對過往努力的高度肯定，更是品牌邁向下一階段永續價值創造的重要里程碑，期盼以穩健而持續的行動，與城市共同成長，為臺北觀光注入長遠且正向的影響力。