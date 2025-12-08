台北共享汽車iRent私人停車場暴衝釀禍！驚險畫面瘋傳

[Newtalk新聞] 台北市松山區寧安街某停車場發生iRent暴衝事故，一輛白色iRent共享汽車欲駛進停車場時不明原因失控暴衝，撞爛停車場出入的柵欄，多輛機車受到波及，驚悚畫面在網路上瘋傳，網友直呼「珍惜生命，遠離iRent」。





民眾在臉書「爆料公社」PO出停車場監視器畫面，白色的iRent高速衝進地下停車場，直接撞飛進場柵欄，甚至連基座也被撞到變形，隨後車輛仍持續爆衝到機車停放區，導致多輛機車慘遭撞及。

事發當下就有目睹車主將現場慘況PO上網並協助報警，並直呼「珍惜生命，遠離iRent」。網友也紛紛回應「柵欄：我招惹誰了」、「87分不能再高了」、「還好沒人，撞到真的有夠衰」、「我在GTA裡面也是這樣開」。





原先事故地點一度傳出是桃園某高中地下停車場，但經校方否認，隨後才確認是台北市育達商職旁的的私人停車場，詳細事故原因，還有待警方釐清。

