台北冬候鳥年度大戲開演 社子島濕地「田鷸」數量創新高！



社子島每年秋冬之際，開始陸續就有小型涉禽，如小環頸鴴、田鷸、青足鷸

【旅遊經 廖晨光報導】

甫進入2026年，天候溫度雖然傳來冷涼，但正式宣告冬候鳥過境的精彩大戲在台灣正式上演，其中北台灣賞鳥勝地之一的社子島濕地，一直都是北市重要的生態秘境，根據最新鳥類監測顯示，濕地鳥況驚喜不斷，不僅記錄到一級保育類「黑面琵鷺」的珍貴身影，更發現「田鷸」數量創下歷年同期新高，展現了濕地棲地營造、保持後的顯著成效。

社子島濕地解說小築







社子島濕地的提頂步道





社子島濕地鳥類生態豐富，是北部都會區難得的賞鳥熱點。根據2025年1至3月同期的監測資料，共記錄到29科53種，多達1412隻次的鳥類，在眾多飛羽嬌客中，保育類鳥種陣容堅強，除了瀕臨絕種的第一級保育類「黑面琵鷺」外，還記錄到灰澤鵟、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、短耳鴞、彩鷸及臺灣八哥等6種第二級珍貴稀有保育類，以及紅尾伯勞、黑頭文鳥第三級保育類。值得一提的是，透過猛禽棲架上的紅外線自動相機，更捕捉到夜行性猛禽「短耳鴞」的神秘身影。







田鷸數量創歷年同期新高







社子島濕地冬季小型涉禽增幅達33%，圖為小環頸鴴







小水鴨





今年社子島濕地的賞鳥亮點非「田鷸」莫屬，台北市水利處進一步說明，田鷸生性隱密，喜歡在水濱植被邊緣活動，而2025年度冬數量竟達到歷年同期最大量。這主要歸功於先前進行的棲地營造工程，特別保留了帶狀蘆葦植群，在低潮位時提供了極佳的躲藏空間，而大型人工浮島則在高潮位時成為水鳥重要的休息站。這種「友善設施」讓生性害羞的田鷸也能安心在社子島濕地long stay。

此外，喜愛觀察鷸鴴類小型涉禽的鳥友們也有福了。雖然近年整體大環境變遷，但社子島濕地在歷經棲地優化後，小型涉禽的數量正逐步回升。數據顯示，與2023年的低點相比，冬季小型涉禽數量增幅已達到33%，顯示棲地工程對生態復育已產生正面效益。而數量最多的「小水鴨」也隨淡水河流域整體趨勢有所減少，但仍然是最主要度冬水鳥，濕地整體的生物多樣性依然維持在相當高的水準。

提醒愛鳥人士，目前正是欣賞冬候鳥與春過境鳥類的絕佳時機，民眾不妨把握週末假期，前往社子島濕地解說小築及周邊堤頂步道，利用望遠鏡找尋這些可愛的濕地訪客，呼籲民眾不要靠近濕地邊緣避免驚嚇鳥類，來共同守護這片珍貴的濕地生態。







