台北冬日必吃！最溫柔的酸菜白肉鍋，酸而不嗆，暖胃又暖心
台北中山區吉林路上的〈金稻子餐廳〉以酸菜白肉鍋、鍋包肉、東北大拉皮等北方家常菜聞名；
沒有華麗擺盤，卻充滿真實與溫度，是冬天最值得造訪的一家北方料理老店。
走進金稻子：一鍋酸香、暖胃，也暖心
走進金稻子餐廳的那天，天氣冷得剛剛好，
風有點硬，手指有點涼，這種時候最適合期待一鍋熱氣冒煙、酸香在空氣裡繞圈的酸菜白肉鍋；
推開門的瞬間，暖氣與鍋子的蒸氣像老朋友一樣迎上來那種簡單、卻立刻讓人安心的溫度。
金稻子沒有華麗門面，也不走精緻風格，卻像是在城市裡藏著的一個北方家常小客廳，
木質桌椅、暖黃燈光、老式餐具，每一樣都讓時間慢了下來。
酸菜白肉鍋：酸香溫柔、白肉滑順，是冬天最美麗的煙火
酸菜白肉鍋端上桌時，我總會先盯著那圈滾著細泡的湯，
酸菜的金黃在鍋裡沉浮，白肉片整齊排列在旁，像靜待上場的舞者。
第一口湯，是整場體驗的靈魂。
酸而不嗆、柔而不淡，那是一種會在舌尖開花的溫柔；
白肉的油脂在熱湯裡變得輕盈，與酸菜的發酵香交纏成一種時間才能煉出的味道，
這是一種沒有刻意取悅的美味，卻會在冬天反覆想起。
這裡的鍋包肉，是我在台灣最喜歡的那種平衡
在金稻子，每次都要點鍋包肉，幾乎成了我的固定儀式。
金黃薄脆的外衣咬下去會發出輕脆的聲音，酸甜醬汁在口中展開，而裡頭的豬肉卻仍然軟嫩，
這裡的鍋包肉不會過甜、也不會炸到乾硬，是北方老味道般的平衡——恰好、舒服、耐吃。
鍋包肉的小歷史
鍋包肉源自東北，起初叫「滑溜肉片」，在 20 世紀初的哈爾濱誕生，
後來受到俄式料理影響，加入酸甜醬汁後成為如今琥珀色光澤的模樣；
對許多東北人來說，它是一道家族菜，而在台北，它則成了我在金稻子總會期待的一份溫暖。
東北大拉皮：金稻子的版本家常到像阿嬤做的
大拉皮在北方料理中是常客，
一般餐廳會仔細擺盤，配料分層、顏色漂亮，再讓客人自己拌開。
但金稻子的拉皮完全不是那種路線。
這裡的拉皮「上桌就拌好」，沒有花裡胡哨的排場；食材被豪邁地放在一起，
醬汁先行混合，看起來粗獷，卻有種不可思議的真實感。
拉皮本身依然透亮又Q彈，芝麻油與酸香調味恰好，是那種你越吃越覺得踏實的涼菜，
它並不靠外表取勝，而靠味道本身說話。
這，就是金稻子最迷人的地方，一切從味道出發，不靠姿態。
金稻子的從容：家常、樸實、卻讓人記得很久
鍋裡越煮越濃的湯頭、鍋包肉的酸甜、拉皮的清爽，
讓這一餐像是一場「城市裡難得的心靈休息」；
金稻子不是那種會讓你驚嘆的浮誇餐廳，而是那種會在某個冬天，
你突然想起：「好想再去喝一口他們的酸菜白肉鍋」。
金稻子我們已經吃了近20年，吃過無數次，
但總想著別寫文，怕生意太好，就永遠吃不到（笑）
今天點了水餃，竟然是素的；哈哈哈，說不上好吃或不好吃，
不過倒也是沒有對味（笑）
今日就簡單記錄一下嚕
金稻子餐廳
地址：10491 臺北市中山區吉林路 171 號
電話：02-2541-9527
文章來源：快樂雲愛旅行
