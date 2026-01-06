台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味



台北凱撒Checkers「寶島美食季」匯聚南北風味與庶民小吃，帶來豐富多元的台灣味體驗。／台北凱撒大飯店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣雖然幅員不大，但各地方的代表美食可是不少，是每位旅人，到訪旅遊時必吃的美味，如：宜蘭的西魯肉與蘭陽卜肉；高雄的「牙齒肉圓」；台南的「擔仔麵」與「牛肉湯」；新竹、澎湖的「金瓜炒米粉」，以及全台知名的「鹹酥炸物」，這些不是代表的著「台灣人的生活記憶」，就是承載著令人垂涎的都市「嘴替」，想一站式品嚐全台美食嗎？在台北位於重要交通摳紐的「台北凱撒」，其館內人氣自助餐廳Checkers，繼2025年推出南洋與美墨異國料理主題後，於2026年回歸最熟悉的台灣味，帶來全新主題「寶島美食季」，邀約國內外旅客，在餐桌上就能方便來趟全台的味覺旅行！



「老奶奶宜蘭西滷肉」以大白菜、豬肉與香菇慢燴而成，湯頭溫潤醇厚，呈現宜蘭傳統家常口味。／台北凱撒大飯店提供







「蘭陽金棗雞」以宜蘭特產金棗入菜，酸甜開胃，展現在地農產與家常料理的迷人結合。／台北凱撒大飯店提供







「蘭陽卜肉」外酥內嫩，炸衣薄脆不油膩，展現了宜蘭小吃樸實而美味的魅力。／台北凱撒大飯店提供





Checkers「寶島美食季」將台灣各地經典味道轉化為老少咸宜、適合全家共享的自助餐體驗，菜色網羅各鄉鎮城市代表性風味。如：「老奶奶宜蘭西魯肉」以大白菜、豬肉和香菇慢燴而成，湯頭溫潤，象徵團圓與款待的傳統料理；同樣來自宜蘭的「蘭陽金棗雞」和「蘭陽卜肉」，分別用微酸金棗平衡雞肉油脂和酥炸工法鎖住肉汁，展現當地農產與樸實風味。無需親赴宜蘭，來Checkers就能輕鬆品嚐正宗的宜蘭風味。









「飄香紅燒牛臉頰」以慢火紅燒入味，肉質軟嫩、醬香濃郁，展現台式紅燒料理的深厚功夫。／台北凱撒大飯店提供







「避風塘鮮蟹」以蒜酥和辛香料拌炒，蒜香濃郁，蟹肉鮮甜，將港式風味與台灣料理巧妙結合，呈現獨特美味。／台北凱撒大飯店提供







「剁椒粉絲蒸鮮魚」以新鮮魚肉搭配微辣剁椒，鮮嫩入味，散發台灣沿海料理特有的香辣風味。／台北凱撒大飯店提供





其他都市，還包括：來自高雄亮眼小吃的「牙齒肉圓」，其巧妙設計讓入口不燙、不易掉餡，口感柔軟順滑，展現出台灣小吃的精緻與溫暖，特別適合長輩品嚐。此外，「飄香紅燒牛臉頰」、「剁椒粉絲蒸鮮魚」、「避風塘鮮蟹」與「烤鴨」則展現台灣飲食的南北交融；「麻辣百頁鴨血」和「台味鹹酥炸物」重現了街頭小吃的熱鬧氛圍。而Checkers小吃區原有的「台南擔仔麵」與「現沖牛肉湯」，也持續帶來最具人情味的南部經典滋味。









「滋補麻油豬肚鮮菇」麻油香撲鼻，豬肚鮮菇滑嫩好入口，帶來冬日暖心滋味。／台北凱撒大飯店提供



由於即將接近春節、節氣等，餐檯上更匯集了從日常家常菜到節慶與廟會常見的經典佳餚，例如：延續傳統風味的「古早味金瓜炒米粉」，象徵圓滿祝福的「懷舊花生滷豬腳」，以及冬季養生必備的「滋補麻油豬肚鮮菇」。

台北凱撒表示，在當前自助餐市場以奢華、高價菜品為主流的情況下，Checkers堅持以高CP值為核心，提供兼具美味與價值的選擇。主廚團隊汲取台灣經典料理與地方小吃的靈感，邀請饕客品味多樣的飲食文化，台灣美食更是吸引全球旅人目光的關鍵，從夜市小吃到家常菜，Checkers在「寶島美食季」中呈現豐富樣貌，讓每位饕客都能留下難忘回憶，也方便國際「遊」人以及國內旅客，在台北、在飯店內就能一次品嚐全台各城市的美味風情！







台北凱撒「永續美好・漫遊台灣」住房專案提供低碳環保住宿體驗，客房減少備品更換，讓旅程更環保。／台北凱撒大飯店提供





台北凱撒為了方便國內外遊客，同步推出「永續美好・漫遊台灣」低碳環保住房專案，而客房為了永續，在減少備品更換，落實環保理念前，旅人在大啖美食之後，就能入住客房安心休息，或利用捷運到大台北各地景點旅遊。入住期間為即日起至6月30日，每晚3,299元起，加購高鐵聯票每房再贈捷運一日票；連住兩晚以上，每晚2,969元起，並加贈Checkers自助早餐。相關訊息可至飯店官網查詢！





