台北凱達推迎春住房專案送知名花生糖，符合這個條件可限量升等！



龍山寺走春祈福,，鄰近台北凱達是指標飯店，可漫步剝皮寮歷史街區或造訪新富町文化市場，圖：台北凱達大飯店提供

「艋舺龍山寺」是台北人春節走春的熱門聖地之一，艋舺龍山寺始建於1738年，至今已有近290年的歷史，是許多台北人的信仰中心，龍山寺不只是一座廟，它幾乎與台北的歷史發展畫上等號，甚至有「台北第一名剎」的稱號，也是許多民眾一開春，就會到龍山寺祈求一年的順遂與平安的重要景點，而位於龍山寺附近的「台北凱達」，不僅與萬華火車站共構，交通便利，更是當地指標性的現代飯店，而「凱達」為搶攻春節連假出遊商機，將攜手萬華在地老店「布田食品」，於2月14日至2月21日止，推出期間限定的「凱達迎春‧好事花生」住房專案，除了入住精緻雙人房每晚含早餐4,188元起，即贈布田花生糖乙盒及價值千元的開運紅包。此外，生肖屬馬的旅客入住享限量升等豪華客房，預訂兩間或連住兩晚再加贈精選紅酒乙瓶，邀請旅人以最輕鬆的步調走進萬華，展開一趟結合祈福走春與在地美食的台北迎春小旅行。



台北凱達大飯店於春節期間攜手布田食品推出「凱達迎春‧好事花生」住房專案，每房4,188元起，專案贈送花生糖及開運紅包，邀請旅客輕鬆迎新年。圖：台北凱達大飯店提供





「花生」及「花生糖」一直以來，都是逢年過節必吃的應景美食，代表「好事發生」等，此次專案特別選用萬華知名老店「布田食品」的經典花生糖作為入住贈禮，也是飯店對住客的祝福之意。傳承萬華六十年的古早味「布田花生糖」，秉持職人精神與傳統手藝，嚴選雲林北港花生以慢火烘烤製成，口感香脆不黏牙、不甜膩，象徵「花生富貴、幸福甜美」，深受大人小孩喜愛，也為新春旅程增添一份溫暖討喜的年節滋味。









台北凱達大飯店將於大年初一早上9點30分於飯店大門口舉辦「祥獅獻瑞」表演，透過傳統舞獅為旅客獻上新年祝福。圖：台北凱達大飯店提供





為了讓旅客感受更濃厚的年節氣氛，飯店將於大年初一(2月17日)上午9點30分，於大門口安排熱鬧的「祥獅獻瑞」表演活動，透過傳統舞獅為旅客獻上新年祝福，象徵開運納福、好運一整年，讓旅客在飯店就能感受濃濃年節氛圍。









台北凱達鄰近剝皮寮歷史街區，步行即可走訪百年紅磚老街，漫步其中感受萬華深厚的人文底蘊，是春節走春的必訪景點。圖：台北凱達大飯店提供





台北凱達大飯店坐落於萬華核心地段，春節入住不僅能輕鬆前往龍山寺走春祈福，也可漫步剝皮寮歷史街區、造訪新富町文化市場或西門町商圈，感受傳統與潮流交織的台北風貌。這個春節，用一趟結合住宿、美食與文化散策的迎春小旅行，也與家人一起迎接幸福滿滿的新一年。





