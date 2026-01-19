台北分署完成首例酒癮治療轉介 助酒駕者重回正軌

行政執行署台北分署。資料照。讀者提供



為落實法務部行政執行署推動之酒癮治療戒治協助政策，兼顧嚴正執法與人性關懷，法務部行政執行署台北分署近日成功完成首例酒癮治療轉介案件，透過結合行政執行程序與專業戒治資源，展現有溫度的公益執法新方向。

台北分署指出，本案義務人為一名設籍於台北市文山區的男子(38歲)，自2016年起因持有毒品及拒絕酒測等相關違規行為遭裁處罰鍰，並移送執行。儘管義務人曾申請分期繳納罰鍰，但因其工作不穩定，未能按照分期方案履行繳納義務。

在執行過程中，台北分署除持續進行存款債權的強制執行外，也透過通知義務人到分署報告財產狀況的機會，深入了解其飲酒習慣及生活情況。執行人員在與義務人耐心溝通的過程中展現關懷，最終促使該男子正視自身的飲酒問題，並同意接受酒癮治療轉介。此案例成為台北分署推動酒癮戒治政策以來的首例成功個案。

台北分署強調，酒駕行為不僅對駕駛者自身構成安全威脅，更可能對無辜的用路人造成無法挽回的傷害。單純依靠裁罰或強制執行，往往無法徹底解決問題。因此，台北分署將持續強化執行人員的酒癮戒治知能，並進一步完善轉介機制，透過行政執行與醫療戒治雙軌並進的方式，幫助有酒癮問題的義務人脫離惡性循環，實現降低酒駕再犯率的政策目標，進一步守護國人的交通安全。

台北分署呼籲民眾，如對戒除酒癮有任何疑問，可撥打酒防中心免付費專線0800-25-5959（愛我無酒無酒），或造訪其官網（https://www.mmh.org.tw/departmain3.php?id=244）及臉書專頁「戒酒同行重啟人生」，獲取相關資訊與協助。

