台北分署新年首場拍賣會將登場 遠航客機底價只要320萬

遠航名下的MD-83型客機將於明(2026)年1月6日進行第三拍，底價僅320萬元。法務部行政執行署台北分署提供



法務部行政執行署台北分署將於明(2026)年1月6日下午3點，舉辦首場「123聯合拍賣會」。這次拍賣標的物品種類多元，除了多筆優質不動產與生醫公司股票外，最引人注目的則是遠東航空股份有限公司名下的MD-83型客機，底價只要320萬元，比豪車還便宜。

這次拍賣會最引人矚目的標的，為曾是國內航空業龍頭「遠東航空股份有限公司」名下的MD-83型客機（編號B-28007）。該架飛機將進行第3次拍賣，底價已降至320萬元。拍定後將依現況點交，對於有意收藏實體飛機或拆解零件的業者而言，為不可多得的機會。

在不動產部分，金額最高的標的是位於新北市烏來區小寮段22地號的土地，底價高達1億元。該地屬保安保護區範圍，採現況點交方式進行第3次拍賣。此外，位於金門縣金城鎮環島西路一段的三層透天農舍也備受矚目。該建物目前為空屋，內部設有客廳、廚房及多間臥室與衛浴。此標的包括建物及9筆土地，總底價僅1160萬元，但投標人須符合「無自用農舍」之資格條件。

金門縣金城鎮環島西路一段的三層透天農舍。台北分署提供

另外的標的還有，台北市文山區公訓段三小段125地號土地，該土地以底價4520萬元進行第2次拍賣，採不點交方式。此外，新店區蘭溪段兩筆土地分別以60萬元及70萬元底價拍賣；坪林區新昇段兩筆持分土地底價則為12萬元及10萬5000元，均為首次拍賣。而新店區直潭段及雙城段也將推出多筆土地，部分標的入手門檻低，適合不同類型投資人參與。

動產部分，則有包括「璽宇飛馬生醫股份有限公司」6000股股票，此為首次拍賣。

台北分署提醒，有意參與不動產投標的民眾，請於2026年1月6日下午2時30分起將投標書投入現場標匭；動產部分則於下午3時開始進行現場喊價。相關詳細資訊可參閱法務部行政執行署台北分署官方網站「拍賣公告」專區（https://www.tpy.moj.gov.tw）。

需特別注意的是，台北分署目前並沒有利用網路商城或網路實施拍賣，皆為現場實體拍賣，拍賣地點會在拍賣公告上載明，並公告在分署官網。民眾如果有相關拍賣問題，可致電台北分署洽詢(02-25216555)，切勿輕信網路訊息，以免受騙上當。

