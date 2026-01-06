台北分署新年首拍開紅盤 遠航客機順利拍定

遠航名下的MD-83型客機，今(2026/01/06)日以320萬元拍定。法務部行政執行署台北分署提供



法務部行政執行署台北分署於今（1/6）日下午3時舉行2026年首場「123聯合拍賣會」。備受關注的遠東航空股份有限公司（簡稱遠航）名下MD-83型客機，歷經2次流標後，於今日進行第3次拍賣，最終以底價320萬元順利拍定。

遠航名下的MD-83型客機。資料照。法務部行政執行署台北分署提供

這次拍賣會最引人矚目的標的，是曾經在國內航空業占有重要地位的遠航名下MD-83型客機（編號B-28007）。該架客機因遠航滯欠稅費案件遭查封，歷經2次流標後，於今日進行第3次拍賣，由於價格極具吸引力，最終以底價320萬元順利拍定。此舉不僅為國庫追回欠稅，也為這架曾見證台灣航空發展的飛機找到了新歸宿。

此外，本場拍賣會另一焦點為士林地檢署囑託變價的吳姓受刑人名下不動產。該名受刑人因涉嫌與前汐止市長等人共謀，非法取得「祭祀公業保儀大夫」土地徵收補償費高達6000萬元，經法院依圖利罪判刑確定，並宣告沒收犯罪所得。

為徹底剝奪犯罪利得，台北分署受託拍賣其位於台北市中正區南海段二小段164-13地號的持分土地。該筆土地位於精華地段（羅斯福路二段巷弄內），經歷三次拍賣後，以底價118萬元起標，最終以119萬元成功拍定，將不法所得轉化為國庫收入。

台北分署表示，本次聯合拍賣會作為2026年首場拍賣活動，不僅展現了執行效能，也象徵新年度工作的良好開端。未來，台北分署將持續與檢察機關密切合作，加速扣押物及沒收物品的變價程序，確保國家債權的落實，同時致力於打擊黑金犯罪、維護社會公平正義，具體實踐行政院「五打七安」政策目標。

