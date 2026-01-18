台北到南港不搭捷運 大票改「35元交通工具」：8分鐘直達還有座位

一名女子分享，從台北前往南港時選擇搭乘高鐵直達，車程僅8分鐘、票價35元，省時又便利的通勤方式引發逾千人討論，多數網友也大讚，高鐵不僅不用像捷運站站停，自由座車廂通常都有座位可坐，速度快又不必人擠人，直呼這條路線CP值超高；除原PO的台北到南港外，也有不少人分享，會選擇從板橋往返南港，讚時間就是金錢。

原PO昨（17）日於Threads發文指出，第一次從台北搭乘高鐵前往南港站，車資僅35元，車程只要8分鐘，讓她超級驚喜。

廣告 廣告

貼文曝光後吸引逾千人關注，不少網友也大讚，相較捷運，高鐵速度更快，一站直達南港、不必站站停，能省下不少時間，也不用與其他旅客人擠人，且自由座車廂一定有座位，整體相當方便又省時；此外，也有不少人分享，會選擇搭高鐵往返板橋與南港，直呼「時間就是金錢」。

網友紛紛留言分享經驗，「我以前高中在南港念書，就是這樣從板橋搭回來」、「我也都搭高鐵去南港，跟捷運只差5元，但一定有位子坐，還不用站站停，比捷運好」、「速度真的快，還不用人擠人」、「CP值爆表，不然捷運站站停又擠」、「時間就是金錢」、「這應該是台北到南港最快的交通方式」、「有時候板橋到南港也很方便」、「自由座一定有位子」。

更多中時新聞網報導

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約