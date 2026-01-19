台北到南港只要8分鐘！ 改搭高鐵不用人擠人 網讚：CP值超高

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

不少通勤族習慣搭捷運往返台北與南港，卻未必知道高鐵其實也是選項之一。近日有網友分享，從台北站搭乘高鐵前往南港站，車程僅約5分鐘，票價更只要35元，速度與價格不禁讓網友直呼：「CP值超高」。

不少通勤族習慣搭捷運往返台北與南港，卻未必知道高鐵其實也是選項之一。（圖／台灣高鐵公司）

一名網友在Threads上發文表示：「第一次從台北搭高鐵到南港，只要35元，而且只要5分鐘！」相較捷運需轉乘、行車時間較長，高鐵在尖峰時段也成為部分通勤族或趕時間旅客的替代選擇。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，自己常選擇此種方式通勤，「我也都這樣搭欸，速度快還不用人擠人」、「哇 這樣cp值爆表，不然捷運站站停 還會人擠人」、「之前在南港上班的時候，趕著去分公司的時候就用這一招，非常好用！」

不少網友也補充，若有Tpass的話可以選擇搭台鐵，不但票價更便宜，班次也較多，「高鐵不能用Tpass，若有Tpass可考慮坐台鐵」、「正常都會搭台鐵，跟台鐵差兩分鐘。台鐵22元不用買實體票券，班次也多」。

更多FTNN新聞網報導

高鐵6列車臨時停車！ 南港、雲林路段降速行駛

北捷推出年末限定「貼心服務」！ 網笑：噴射祭要開始了

台北月薪3萬8算低薪？北漂族吐心聲：扣掉房租只能勉強過活

