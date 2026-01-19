台北到南港怎樣最快？她揭一「通勤神器」 只要8分鐘還有位子坐

高鐵從台北到南港只要8分鐘，成為通勤族的新選項。資料照，廖瑞祥攝



尖峰時刻通勤必須忍受塞車或擁擠的空間，一直是上班族、學生的噩夢，近日有網友分享，從台北搭乘高鐵到南港僅要8分鐘，也不用在擠在人潮中，票價只要35元，引發許多網友討論。

一名女性上班族在Threads分享，第一次從台北搭高鐵到南港，車資35元，而且只要8分鐘，讓她非常驚訝。

貼文曝光，引發許多網友討論，「我都搭高鐵去南港，跟捷運差5塊，但一定有位置坐還不用站站停，體驗比捷運好很多，而且搭高鐵有種出去玩ㄉ感覺 比較沒有搭捷運ㄉ通勤感」、「我也都這樣搭欸，速度快還不用人擠人」、「之前在南港上班的時候，趕著去分公司的時候就用這一招，非常好用」。

事實上，從台北車站到南港車站搭捷運要30元，搭公車則要15元，高鐵雖然貴了一些，但便利性及舒服程度卻高出許多，不失為通勤族的新選項。

此外，也有人提到可以搭台鐵，「台鐵22元不用買實體票券，班次也多」、「高鐵不能用Tpass，若有Tpass可考慮坐台鐵」。

