台北到南港搭高鐵更方便 網讚爆：有座位、8分鐘直達

搭捷運從台北到南港相當便利，不過有網友分享，其實搭高鐵更快速，車程只有8分鐘，且票價也只要35元。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

網友分享台北到南港搭高鐵是好選擇。（圖／記者高珞曦 攝）

一名網友在Threads發文表示，她第一次從台北車站搭高鐵到南港，車程只要8分鐘，車資僅35元，不僅快速還有位子可以坐，票價也只比捷運貴5元，讓她感到驚喜。

貼文迅速引起大批網友留言，「比公車多花20元值得」、「我都搭高鐵去南港跟捷運差5塊，但一定有位置坐，還不用站站停，體驗比捷運好很多」、「這樣cp值爆表，不然捷運站站停還會人擠人」、「之前在南港上班的時候，趕著去分公司的時候就用這一招，非常好用！」。

還有網友表示，「正常都會搭台鐵，跟台鐵差兩分鐘，台鐵22元不用買實體票券，班次也多」、「高速公路不塞車，台北到南港也是5分鐘」、「到板橋也超快」、「有時候板橋到南港也很方便」。

