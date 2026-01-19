台北到南港8分鐘！她「搭高鐵只花35元」還有座位 網讚：CP值超高

有網友從台北到南港搭乘高鐵，直呼CP值超高。（圖／翻攝臉書／台灣高鐵）

一名女子日前分享通勤新發現，引起網友熱烈討論。她表示，從台北前往南港時改搭高鐵，車程僅8分鐘、票價35元，讓她驚呼「速度快又便宜」，不僅省時也相當舒適。貼文曝光後，立即在社群平台Threads掀起熱烈迴響，吸引超過千人留言討論，網友一致大讚這條短程路線「CP值超高」。

原PO近日發文表示，她第一次從台北搭乘高鐵前往南港站，沒想到全程僅需8分鐘、自由座票價僅35元，讓她感到十分驚喜。她指出，高鐵一站直達，無須像捷運一樣每站停靠，不僅節省時間，也能避免與大量通勤人潮擠在一起。

許多網友紛紛留言認同，表示相較捷運，「高鐵自由座幾乎一定有位子」、「不必人擠人、速度又快」，「台北到南港公車15，多花20值得」、「這樣cp值爆表，不然捷運站站停，還會人擠人」、「甚至跟捷運差不多收費」。

不只是台北－南港段受青睞，也有不少民眾分享會從板橋搭高鐵前往南港，一樣享受快速直達的優勢。有網友留言：「我以前高中在南港念書，就是這樣從板橋搭回來」、「有時候板橋到南港也很方便」、「時間就是金錢」、「跟捷運只差5元但舒服很多」。

